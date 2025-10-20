Directv: Agenda deportiva para el lunes 20 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 20 de octubre
Para este lunes 20 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|lunes 20
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 13 - Clausura
|Deportivo Riestra
|vs.
|Instituto
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|lunes 20
|✓
|19:15 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 13 - Clausura
|Atlético Tucumán
|vs.
|San Lorenzo
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|lunes 20
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 9
|Alavés
|vs.
|Valencia
|ESPN 3
|623
|1623
|lunes 20
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 8
|West Ham
|vs.
|Brentford
|ESPN
|621
|1621
|lunes 20
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Liga Americana - Serie de Campeonato - Juego 7
|Seattle Mariners
|vs.
|Toronto Blue Jays
|ESPN 5
|625
|1625
|lunes 20
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Liga Nacional - Serie de Campeonato - Juego 6
|Los Angeles Dodgers
|vs.
|Milwaukee Brewers
|ESPN 3
|623
|1623
|lunes 20
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 20
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 20
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 20
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 20
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 20
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 20
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 20
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 20
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|Más que fútbol
|DSPORTS
|610
|1610