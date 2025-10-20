Expreso
Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.

Directv: Agenda deportiva para el lunes 20 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 20 de octubre

Para este lunes 20 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 20 17:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 13 - Clausura Deportivo Riestra vs. Instituto TYC INTERNACIONAL 629 1629
lunes 20 19:15 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 13 - Clausura Atlético Tucumán vs. San Lorenzo TYC INTERNACIONAL 629 1629
lunes 20 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 9 Alavés vs. Valencia ESPN 3 623 1623
lunes 20 14:00 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 8 West Ham vs. Brentford ESPN 621 1621
lunes 20 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Liga Americana   - Serie de Campeonato - Juego 7 Seattle Mariners vs. Toronto Blue Jays ESPN 5 625 1625
lunes 20 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Liga Nacional -   Serie de Campeonato - Juego 6 Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers ESPN 3 623 1623
lunes 20 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
lunes 20 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
lunes 20 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 20 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
lunes 20 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 20 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 20 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
lunes 20 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
lunes 20 22:00 hs. PROGRAMAS Más que fútbol DSPORTS 610 1610
