Directv: Agenda deportiva para el jueves 4 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 4 de diciembre
Para este jueves 4 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda deportiva jueves 4 de diciembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|jueves 4
|✓
|13:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 14
|Manchester United
|vs.
|West Ham
|ESPN
|621
|1621
|jueves 4
|✓
|15:15 hs.
|FÚTBOL
|Copa de la Liga de Portugal - Cuartos de Final
|Porto
|vs.
|Guimaraes
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 4
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Octavos de Final
|Bologna
|vs.
|Parma
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 4
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Octavos de Final
|Lazio
|vs.
|AC Milan
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 4
|✓
|17:15 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Olympiscos
|vs.
|Fnerbahce
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 4
|✓
|22:00 hs.
|HOCKEY SOBRE HIELO
|NHL - Temporada Regular
|Chicago Blackhawks
|vs.
|Los Angeles Kings
|ESPN 3
|623
|1623
|jueves 4
|✓
|09:30 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino
|Equipos a confirmar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 4
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 4
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 4
|✓
|13:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 4
|✓
|14:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 4
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 4
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 4
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El juego
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 4
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 4
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Historias: Diego Simeone
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 4
|✓
|22:30 hs.
|PROGRAMAS
|Hilos: Juan Fernando Quintero
|DSPORTS
|610
|1610