Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el jueves 4 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 4 de diciembre

Para este jueves 4 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva jueves 4 de diciembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
jueves 4 13:00 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 14 Manchester United vs. West Ham ESPN 621 1621
jueves 4 15:15 hs. FÚTBOL Copa de la Liga de Portugal - Cuartos de Final Porto vs. Guimaraes DSPORTS + 613 1613
jueves 4 12:00 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Octavos de Final Bologna vs. Parma DSPORTS + 613 1613
jueves 4 15:00 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Octavos de Final Lazio vs. AC Milan DSPORTS 610 1610
jueves 4 17:15 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada Regular Olympiscos vs. Fnerbahce DSPORTS 2 612 1612
jueves 4 22:00 hs. HOCKEY SOBRE HIELO NHL - Temporada Regular Chicago Blackhawks vs. Los Angeles Kings ESPN 3 623 1623
jueves 4 09:30 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino Equipos a confirmar DSPORTS 2 612 1612
jueves 4 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 4 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
jueves 4 13:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 4 14:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
jueves 4 17:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
jueves 4 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 4 19:00 hs. PROGRAMAS El juego DSPORTS 610 1610
jueves 4 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
jueves 4 22:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Historias: Diego Simeone DSPORTS 610 1610
jueves 4 22:30 hs. PROGRAMAS Hilos: Juan Fernando Quintero DSPORTS 610 1610
