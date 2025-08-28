Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el jueves 28 de agosto

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 28 de agosto

Para este jueves 28 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
jueves 28 19:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DirecTV - 16vos de Final Cuenca Juniors vs. Barcelona DSPORTS 610 1610
jueves 28 14:00 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase   de Grupos Cuartos de Final DSPORTS + 613 1613
jueves 28 16:40 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase   de Grupos Cuartos de Final DSPORTS 2 612 1612
jueves 28 19:40 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase   de Grupos Cuartos de Final DSPORTS 2 612 1612
jueves 28 22:00 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase   de Grupos Cuartos de Final DSPORTS 2 612 1612
jueves 28 07:00 hs. BÁSQUET FIBA Eurobasket   Masculino - Fase de Grupos Georgia vs. España DSPORTS 610 1610
jueves 28 07:00 hs. BÁSQUET FIBA Eurobasket   Masculino - Fase de Grupos Israel vs. Islandia DSPORTS 2 612 1612
jueves 28 10:00 hs. BÁSQUET FIBA Eurobasket   Masculino - Fase de Grupos Bélgica vs. Francia DSPORTS 2 612 1612
jueves 28 13:30 hs. BÁSQUET FIBA Eurobasket   Masculino - Fase de Grupos Grecia vs. Italia DSPORTS 610 1610
jueves 28 13:30 hs. BÁSQUET FIBA Eurobasket   Masculino - Fase de Grupos Eslovenia vs. Polonia DSPORTS 2 612 1612
jueves 28 10:00 hs. TENIS Masters 1000 - US   Open Ronda 2 ESPN 2 622 1622
jueves 28 10:00 hs. TENIS Masters 1000 - US   Open Ronda 2 ESPN 3 623 1623
jueves 28 18:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Miami Marlins vs. New York Mets ESPN 5 625 1625
jueves 28 06:30 hs. GOLF PGA Tour - Omega   European Masters Ronda 1 ESPN 4 NO 1624
jueves 28 08:50 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 6 ESPN 621 1621
jueves 28 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 28 11:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
jueves 28 12:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 28 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
jueves 28 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 611 1611
jueves 28 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 611 1611
jueves 28 20:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Historias: Diego Simeone en   Atl. de Madrid DSPORTS 611 1611
jueves 28 20:30 hs. PROGRAMAS Hilos: Mohamed Salah DSPORTS 611 1611
jueves 28 21:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
jueves 28 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cuenca Juniors vs Barcelona SC HOY: Hora y canales para ver EN VIVO la Copa Ecuador

  2. Directv: Agenda deportiva para el jueves 28 de agosto

  3. El Colegio Javier se prepara para su tradicional kermesse: ¿cuándo será?

  4. Copa Ecuador: Las sorpresivas clasificaciones a octavos de final ¿Es bueno el torneo?

  5. Celulares prohibidos en clases desde septiembre: conoce los permisos posibles

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo fue localizado Gael Emilio Zúñiga Moya tras su desaparición en Cuenca?

  2. Taxista fue secuestrado y asesinado en Guayaquil: lo hallaron en la Isla Trinitaria

  3. Secuestro en Guayaquil: Hija de Alberto Cajamarca fue rescatada en Durán

  4. El caso Cazador aporta indicios sobre el crimen de Villavicencio

  5. El impacto del testimonio de Diego Sánchez en el futuro legal de José Serrano

Te recomendamos