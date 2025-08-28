Directv: Agenda deportiva para el jueves 28 de agosto
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 28 de agosto
Para este jueves 28 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|jueves 28
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DirecTV - 16vos de Final
|Cuenca Juniors
|vs.
|Barcelona
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 28
|✓
|14:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Cuartos de Final
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 28
|✓
|16:40 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Cuartos de Final
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 28
|✓
|19:40 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Cuartos de Final
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 28
|✓
|22:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Cuartos de Final
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 28
|✓
|07:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA Eurobasket Masculino - Fase de Grupos
|Georgia
|vs.
|España
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 28
|✓
|07:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA Eurobasket Masculino - Fase de Grupos
|Israel
|vs.
|Islandia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 28
|✓
|10:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA Eurobasket Masculino - Fase de Grupos
|Bélgica
|vs.
|Francia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 28
|✓
|13:30 hs.
|BÁSQUET
|FIBA Eurobasket Masculino - Fase de Grupos
|Grecia
|vs.
|Italia
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 28
|✓
|13:30 hs.
|BÁSQUET
|FIBA Eurobasket Masculino - Fase de Grupos
|Eslovenia
|vs.
|Polonia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 28
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - US Open
|Ronda 2
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 28
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - US Open
|Ronda 2
|ESPN 3
|623
|1623
|jueves 28
|✓
|18:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Miami Marlins
|vs.
|New York Mets
|ESPN 5
|625
|1625
|jueves 28
|✓
|06:30 hs.
|GOLF
|PGA Tour - Omega European Masters
|Ronda 1
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 28
|✓
|08:50 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 6
|ESPN
|621
|1621
|jueves 28
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 28
|✓
|11:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 28
|✓
|12:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 28
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 28
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 28
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 28
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Historias: Diego Simeone en Atl. de Madrid
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 28
|✓
|20:30 hs.
|PROGRAMAS
|Hilos: Mohamed Salah
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 28
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 28
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613