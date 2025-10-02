Directv: Agenda deportiva para el jueves 2 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 2 de octubre
Para este jueves 2 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|jueves 2
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Argentina - Cuartos de Final
|Racing
|vs.
|River Plate
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|jueves 2
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 2
|Ludogorets
|vs.
|Betis
|ESPN
|621
|1621
|jueves 2
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 2
|Roma
|vs.
|Lille
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 2
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 2
|Feyenoord
|vs.
|Aston Villa
|ESPN
|621
|1621
|jueves 2
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 2
|Olympique Lyon
|vs.
|Salzburg
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 2
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DirecTV
|Santo Domingo
|vs.
|Guayaquil City
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 2
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Colombia
|vs.
|Noruega
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 2
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Estados Unidos
|vs.
|Francia
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 2
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Nigeria
|vs.
|Arabia Saudita
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 2
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Sudáfrica
|vs.
|Nueva Caledonia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 2
|✓
|13:30 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Bayern Munich
|vs.
|Estrella Roja
|DSPORTS
|614
|1614
|jueves 2
|✓
|05:30 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Shanghai
|Ronda 1
|ESPN
|621
|1621
|jueves 2
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 2
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 2
|✓
|13:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 2
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Curubito Internacional
|DSPORTS
|618
|1618
|jueves 2
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 2
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|La Sub 20
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 2
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 2
|✓
|19:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 2
|✓
|20:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Historias: Falcao en el Atlérico de Madrid
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 2
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 2
|✓
|23:00 hs.
|PROGRAMAS
|Hilos: Hugo Orlando Gatti
|DSPORTS
|610
|1610