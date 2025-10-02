Expreso
  Agenda deportiva DirecTV

Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el jueves 2 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 2 de octubre

Para este jueves 2 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
jueves 2 16:00 hs. FÚTBOL Copa Argentina -   Cuartos de Final Racing vs. River Plate TYC INTERNACIONAL 629 1629
jueves 2 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 2 Ludogorets vs. Betis ESPN 621 1621
jueves 2 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 2 Roma vs. Lille ESPN 2 622 1622
jueves 2 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 2 Feyenoord vs. Aston Villa ESPN 621 1621
jueves 2 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 2 Olympique Lyon vs. Salzburg ESPN 2 622 1622
jueves 2 19:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DirecTV Santo Domingo vs. Guayaquil City DSPORTS 610 1610
jueves 2 15:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Colombia vs. Noruega DSPORTS 610 1610
jueves 2 15:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Estados Unidos vs. Francia DSPORTS + 613 1613
jueves 2 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Nigeria vs. Arabia Saudita DSPORTS + 613 1613
jueves 2 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Sudáfrica vs. Nueva Caledonia DSPORTS 2 612 1612
jueves 2 13:30 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Bayern Munich vs. Estrella Roja DSPORTS 614 1614
jueves 2 05:30 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Shanghai Ronda 1 ESPN 621 1621
jueves 2 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 2 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
jueves 2 13:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
jueves 2 17:00 hs. PROGRAMAS El Curubito Internacional DSPORTS 618 1618
jueves 2 17:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
jueves 2 17:00 hs. PROGRAMAS La Sub 20 DSPORTS + 613 1613
jueves 2 18:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 611 1611
jueves 2 19:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 611 1611
jueves 2 20:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Historias: Falcao en el   Atlérico de Madrid DSPORTS 611 1611
jueves 2 21:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
jueves 2 23:00 hs. PROGRAMAS Hilos: Hugo Orlando Gatti DSPORTS 610 1610
