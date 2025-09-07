Expreso
Este domingo podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el domingo 7 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 7 de septiembre

Para este domingo 7 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
domingo 7 08:00 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas - Fecha 6 Georgia vs. Bulgaria ESPN 4 NO 1624
domingo 7 11:00 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas - Fecha 6 Lituania vs. Países Bajos ESPN 2 622 1622
domingo 7 13:45 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas - Fecha 6 Turquía vs. España ESPN 2 622 1622
domingo 7 07:00 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 4 Ceuta vs. Huesca DSPORTS 619 1619
domingo 7 09:15 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 4 Real Sociedad B vs. Cádiz DSPORTS 619 1619
domingo 7 11:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 4 Cultural Leonesa vs. Leganés DSPORTS 619 1619
domingo 7 04:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Octavos de Final Equipos a confirmar DSPORTS 610 1610
domingo 7 07:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Octavos de Final Equipos a confirmar DSPORTS 610 1610
domingo 7 10:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Octavos de Final Equipos a confirmar DSPORTS 610 1610
domingo 7 13:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Octavos de Final Equipos a confirmar DSPORTS 610 1610
domingo 7 13:00 hs. TENIS Grand Slam - US Open Final Masculina ESPN 621 1621
domingo 7 03:45 hs. MOTOCICLISMO MotoGP - Gran Premio   de Cataluña Carrera ESPN 2 622 1622
domingo 7 08:00 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Gran   Premio de Italia Carrera DISNEY +
domingo 7 03:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Tercer Puesto Equipos a confirmar DSPORTS 2 612 1612
domingo 7 07:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino Final DSPORTS + 613 1613
domingo 7 12:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Pittsburgh Steelers vs. New York Jets ESPN 5 625 1625
domingo 7 15:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Detroit Lions vs. Green Bay Packers ESPN 5 625 1625
domingo 7 15:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Houston Texans vs. Los Angeles Rams ESPN 6 626 1626
domingo 7 19:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Baltimore Ravens vs. Buffalo Bills ESPN 2 622 1622
domingo 7 07:30 hs. CICLISMO Ciclismo - Simac   Ladies Tour Etapa 6 DSPORTS 2 612 1612
domingo 7 08:50 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 15 ESPN 621 1621
domingo 7 16:00 hs. CICLISMO Ciclismo - F9 UCI Montain Bike Championships 2025   (Diferido) DSPORTS + 613 1613
domingo 7 21:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
domingo 7 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
