Directv: Agenda deportiva para el domingo 7 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 7 de septiembre
Para este domingo 7 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|domingo 7
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas - Fecha 6
|Georgia
|vs.
|Bulgaria
|ESPN 4
|NO
|1624
|domingo 7
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas - Fecha 6
|Lituania
|vs.
|Países Bajos
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 7
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas - Fecha 6
|Turquía
|vs.
|España
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 7
|✓
|07:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 4
|Ceuta
|vs.
|Huesca
|DSPORTS
|619
|1619
|domingo 7
|✓
|09:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 4
|Real Sociedad B
|vs.
|Cádiz
|DSPORTS
|619
|1619
|domingo 7
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 4
|Cultural Leonesa
|vs.
|Leganés
|DSPORTS
|619
|1619
|domingo 7
|✓
|04:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Octavos de Final
|Equipos a confirmar
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 7
|✓
|07:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Octavos de Final
|Equipos a confirmar
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 7
|✓
|10:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Octavos de Final
|Equipos a confirmar
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 7
|✓
|13:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Octavos de Final
|Equipos a confirmar
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 7
|✓
|13:00 hs.
|TENIS
|Grand Slam - US Open
|Final Masculina
|ESPN
|621
|1621
|domingo 7
|✓
|03:45 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Gran Premio de Cataluña
|Carrera
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 7
|✓
|08:00 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Gran Premio de Italia
|Carrera
|DISNEY +
|domingo 7
|✓
|03:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Tercer Puesto
|Equipos a confirmar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 7
|✓
|07:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino
|Final
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 7
|✓
|12:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Pittsburgh Steelers
|vs.
|New York Jets
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 7
|✓
|15:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Detroit Lions
|vs.
|Green Bay Packers
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 7
|✓
|15:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Houston Texans
|vs.
|Los Angeles Rams
|ESPN 6
|626
|1626
|domingo 7
|✓
|19:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Baltimore Ravens
|vs.
|Buffalo Bills
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 7
|✓
|07:30 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Simac Ladies Tour
|Etapa 6
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 7
|✓
|08:50 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 15
|ESPN
|621
|1621
|domingo 7
|✓
|16:00 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - F9
|UCI Montain Bike Championships 2025 (Diferido)
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 7
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 7
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613