Directv: Agenda deportiva para el domingo 5 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 5 de octubre
Para este domingo 5 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|domingo 5
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 11 - Clausura
|Boca Juniors
|vs.
|Newell's
|ESPN
|621
|1621
|domingo 5
|✓
|19:15 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 11 - Clausura
|Rosario Central
|vs.
|River Plate
|ESPN
|621
|1621
|domingo 5
|✓
|07:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 8
|Alavés
|vs.
|Elche
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 5
|✓
|09:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 8
|Sevilla
|vs.
|Barcelona
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 5
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 8
|Espanyol
|vs.
|Betis
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 5
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 8
|Real Sociedad
|vs.
|Rayo Vallecano
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 5
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 8
|Celta de Vigo
|vs.
|Atlético de Madrid
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 5
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 7
|Aston Villa
|vs.
|Burnley
|ESPN
|621
|1621
|domingo 5
|✓
|10:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 7
|Brentford
|vs.
|Manchester City
|ESPN
|621
|1621
|domingo 5
|✓
|05:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 6
|Udinese
|vs.
|Cagliari
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 5
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 6
|Fiorentina
|vs.
|Roma
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 5
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 6
|Juventus
|vs.
|AC Milan
|ESPN
|621
|1621
|domingo 5
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 7
|Lille
|vs.
|PSG
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 5
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 8
|Real Valladolid
|vs.
|Mirandés
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 5
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 8
|Las Palmas
|vs.
|Cádiz
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 5
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Nueva Caledonia
|vs.
|Francia
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 5
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Sudáfrica
|vs.
|EE. UU.
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 5
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Arabia Saudita
|vs.
|Noruega
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 5
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Nigeria
|vs.
|Colombia
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 5
|✓
|07:30 hs.
|FÚTBOL
|Eredivisie - Fecha 8
|Feyenoord
|vs.
|Utrecht
|ESPN 4
|NO
|1624
|domingo 5
|✓
|19:30 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Pretemporada
|Los Angeles Lakers
|vs.
|Golden State Warriors
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 5
|✓
|17:10 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|Olimpia
|vs.
|Baurú
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 5
|✓
|19:40 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|Oberá
|vs.
|Jorge Guzmán
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 5
|✓
|19:00 hs.
|BÁSQUET
|WNBA - Final - Juego 2
|Phoenix Mercury
|vs.
|Las Vegas Aces
|ESPN 6
|626
|1626
|domingo 5
|✓
|14:00 hs.
|RUGBY
|Top 14 de Francia
|Bayonne
|vs.
|Stade Toulosain
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 5
|✓
|05:30 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Shanghai
|Ronda 3
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 5
|✓
|18:30 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Serie Divisional - Liga Americana - Juego 2
|Equipos a confirmar
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 5
|✓
|13:30 hs.
|VÓLEY
|Liga Italiana Femenina de Vóley
|Uyba Busto Arsizio
|vs.
|Conegliano
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 5
|✓
|08:30 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Cleveland Browns
|vs.
|Minnesota Vikings
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 5
|✓
|12:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Dallas Cowboys
|vs.
|New York Jets
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 5
|✓
|12:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Denver Broncos
|vs.
|Philadelphia Eagles
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 5
|✓
|15:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Detroit Lions
|vs.
|Cincinnati Bengals
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 5
|✓
|15:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Washington Commanders
|vs.
|Los Angeles Chargers
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 5
|✓
|19:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|New England Patriots
|vs.
|Buffalo Bills
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 5
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610