Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

La mejor agenda deportiva de este 4 de mayo está en Directv.
La mejor agenda deportiva de este domingo 5 está en Directv.ImageFX

Directv: Agenda deportiva para el domingo 5 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 5 de octubre

Para este domingo 5 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
domingo 5 17:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 11 - Clausura Boca Juniors vs. Newell's ESPN 621 1621
domingo 5 19:15 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 11 - Clausura Rosario Central vs. River Plate ESPN 621 1621
domingo 5 07:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 8 Alavés vs. Elche DSPORTS 610 1610
domingo 5 09:15 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 8 Sevilla vs. Barcelona DSPORTS 610 1610
domingo 5 11:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 8 Espanyol vs. Betis ESPN 2 622 1622
domingo 5 11:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 8 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano DSPORTS 610 1610
domingo 5 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 8 Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid DSPORTS 610 1610
domingo 5 08:00 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 7 Aston Villa vs. Burnley ESPN 621 1621
domingo 5 10:30 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 7 Brentford vs. Manchester City ESPN 621 1621
domingo 5 05:30 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 6 Udinese vs. Cagliari ESPN 3 623 1623
domingo 5 08:00 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 6 Fiorentina vs. Roma ESPN 3 623 1623
domingo 5 13:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 6 Juventus vs. AC Milan ESPN 621 1621
domingo 5 13:45 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 7 Lille vs. PSG ESPN 2 622 1622
domingo 5 11:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 8 Real Valladolid vs. Mirandés DSPORTS 616 1616
domingo 5 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 8 Las Palmas vs. Cádiz DSPORTS 616 1616
domingo 5 15:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Nueva Caledonia vs. Francia DSPORTS + 613 1613
domingo 5 15:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Sudáfrica vs. EE. UU. DSPORTS 2 612 1612
domingo 5 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Arabia Saudita vs. Noruega DSPORTS + 613 1613
domingo 5 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Nigeria vs. Colombia DSPORTS 610 1610
domingo 5 07:30 hs. FÚTBOL Eredivisie - Fecha 8 Feyenoord vs. Utrecht ESPN 4 NO 1624
domingo 5 19:30 hs. BÁSQUET NBA - Pretemporada Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors ESPN 3 623 1623
domingo 5 17:10 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos Olimpia vs. Baurú DSPORTS 2 612 1612
domingo 5 19:40 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos Oberá vs. Jorge Guzmán DSPORTS 2 612 1612
domingo 5 19:00 hs. BÁSQUET WNBA - Final - Juego   2 Phoenix Mercury vs. Las Vegas Aces ESPN 6 626 1626
domingo 5 14:00 hs. RUGBY Top 14 de Francia Bayonne vs. Stade Toulosain ESPN 3 623 1623
domingo 5 05:30 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Shanghai Ronda 3 ESPN 3 623 1623
domingo 5 18:30 hs. BÉISBOL MLB - Serie   Divisional - Liga Americana - Juego 2 Equipos a confirmar ESPN 7 627 1627
domingo 5 13:30 hs. VÓLEY Liga Italiana   Femenina de Vóley Uyba Busto Arsizio vs. Conegliano DSPORTS 2 612 1612
domingo 5 08:30 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Cleveland Browns vs. Minnesota Vikings ESPN 5 625 1625
domingo 5 12:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Dallas Cowboys vs. New York Jets ESPN 7 627 1627
domingo 5 12:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Denver Broncos vs. Philadelphia Eagles ESPN 5 625 1625
domingo 5 15:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Detroit Lions vs. Cincinnati Bengals ESPN 7 627 1627
domingo 5 15:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Washington Commanders vs. Los Angeles Chargers ESPN 5 625 1625
domingo 5 19:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular New England Patriots vs. Buffalo Bills ESPN 2 622 1622
domingo 5 20:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cezar Augusto: Su encuesta en redes sociales desata debate sobre el rol paterno

  2. Así quedó la tabla de LigaPro 2025 tras Barcelona SC vs Independiente del Valle

  3. Samanes se llenó de huellas… y de agua bendita

  4. OPEP+ decide aumentar su producción en noviembre en 137.000 barriles diarios

  5. Imagen negativa de Milei sube a 63 % previo a comicios en Argentina, según sondeo

LO MÁS VISTO

  1. ¿Quién era el hombre que terminó asesinado en riña con un vecino?

  2. Sevilla vs. FC Barcelona: dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

  3. Bono Incentivo Emprende: ¿qué hacer cuando te rechazan la solicitud?

  4. Así quedó la tabla de posiciones tras Emelec vs. Deportivo Cuenca | LigaPro 2025

  5. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

Te recomendamos