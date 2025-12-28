Directv: Agenda deportiva para el domingo 28 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 28 de diciembre
Para este domingo 28 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|domingo 28
|✓
|09:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 18
|Sunderland
|vs.
|Leeds United
|ESPN
|621
|1621
|domingo 28
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 18
|Crystal Palace
|vs.
|Tottenham
|ESPN
|621
|1621
|domingo 28
|✓
|06:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 17
|AC Milan
|vs.
|Hellas Verona
|ESPN
|621
|1621
|domingo 28
|✓
|09:00 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 17
|Cremonese
|vs.
|Napoli
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 28
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 17
|Atalanta
|vs.
|Inter de Milán
|ESPN
|621
|1621
|domingo 28
|✓
|15:00 hs.
|RUGBY
|Top 14 de Francia - Fecha 13
|Stade Toulousain
|vs.
|La Rochelle
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 28
|✓
|13:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Seattle Seahawks
|vs.
|Carolina Panthers
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 28
|✓
|13:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Pittsburgh Steelers
|vs.
|Cleveland Browns
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 28
|✓
|16:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Philadelphia Eagles
|vs.
|Buffalo Bills
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 28
|✓
|16:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|New York Giants
|vs.
|Las Vegas Raiders
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 28
|✓
|20:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Chicago Bears
|vs.
|San Francisco 49ers
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 28
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Verano - Camino al mundial
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 28
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610