Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el domingo 28 de diciembre

Para este domingo 28 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
domingo 28 09:00 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 18 Sunderland vs. Leeds United ESPN 621 1621
domingo 28 11:30 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 18 Crystal Palace vs. Tottenham ESPN 621 1621
domingo 28 06:30 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 17 AC Milan vs. Hellas Verona ESPN 621 1621
domingo 28 09:00 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 17 Cremonese vs. Napoli ESPN 2 622 1622
domingo 28 14:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 17 Atalanta vs. Inter de Milán ESPN 621 1621
domingo 28 15:00 hs. RUGBY Top 14 de Francia - Fecha 13 Stade Toulousain vs. La Rochelle ESPN 2 622 1622
domingo 28 13:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Seattle Seahawks vs. Carolina Panthers ESPN 5 625 1625
domingo 28 13:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns ESPN 7 627 1627
domingo 28 16:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Philadelphia Eagles vs. Buffalo Bills ESPN 5 625 1625
domingo 28 16:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular New York Giants vs. Las Vegas Raiders ESPN 7 627 1627
domingo 28 20:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Chicago Bears vs. San Francisco 49ers ESPN 2 622 1622
domingo 28 15:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Verano - Camino al mundial DSPORTS 610 1610
domingo 28 16:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
