Directv: Agenda deportiva para el domingo 26 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 26 de octubre
Para este domingo 26 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|domingo 26
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 10
|Mallorca
|vs.
|Levante
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 26
|✓
|10:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 10
|Real Madrid
|vs.
|Barcelona
|ESPN
|621
|1621
|domingo 26
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 10
|Osasuna
|vs.
|Celta de Vigo
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 26
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 10
|Rayo Vallecano
|vs.
|Alavés
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 26
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 9
|Everton
|vs.
|Tottenham
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 26
|✓
|06:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 8
|Torino
|vs.
|Genoa
|ESPN
|621
|1621
|domingo 26
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 8
|Lazio
|vs.
|Juventus
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 26
|✓
|09:30 hs.
|FÚTBOL
|Bundesliga - Fecha 8
|Bayer Leverkusen
|vs.
|Friburgo
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 26
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 11
|Sporting Gijón
|vs.
|Real Zaragoza
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 26
|✓
|06:00 hs.
|FÚTBOL
|Eredivisie - Fecha 10
|Twente
|vs.
|Ajax
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 26
|✓
|14:00 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|Defensor Sporting
|vs.
|ABC Camp
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 26
|✓
|17:00 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|Corinthians
|vs.
|Quimsa
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 26
|✓
|08:00 hs.
|TENIS
|ATP 500 - Torneo de Viena
|Final
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 26
|✓
|15:00 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Gran Premio de México
|Carrera
|ESPN
|621
|1621
|domingo 26
|✓
|14:30 hs.
|VÓLEY
|Liga Italiana Femenina de Voleibol
|Sir Safety Perugia
|vs.
|Cucine Lube Civitanova
|DSPORTS
|617
|1617
|domingo 26
|✓
|12:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|New York Giants
|vs.
|Philadelphia Eagles
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 26
|✓
|12:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|San Francisco 49ers
|vs.
|Houston Texans
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 26
|✓
|15:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Dallas Cowboys
|vs.
|Denver Broncos
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 26
|✓
|15:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Tennessee Titans
|vs.
|Indianapolis Colts
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 26
|✓
|19:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Green Bay Packers
|vs.
|Pittsburgh Steelers
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 26
|✓
|03:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volley Pro Tour Elite
|Semifinal Masculina 1
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 26
|✓
|04:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volley Pro Tour Elite
|Semifinal Masculina 2
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 26
|✓
|05:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volley Pro Tour Elite
|Semifinal Femenina 1
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 26
|✓
|06:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volley Pro Tour Elite
|Semifinal Femenina 1
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 26
|✓
|10:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volley Pro Tour Elite
|Final Masculina
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 26
|✓
|11:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volley Pro Tour Elite
|Final Femenina
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 26
|✓
|09:00 hs.
|CICLISMO
|UCI Track World Championships - Mañana
|Fecha 5
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 26
|✓
|11:30 hs.
|CICLISMO
|UCI Track World Championships - Tarde
|Fecha 5
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 26
|✓
|12:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total: Especial -
Real Madrid
|vs.
|Barcelona
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 26
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610