Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este domingo podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este domingo podrás ver en Directv, una variedad de deportes.Envato

Directv: Agenda deportiva para el domingo 26 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 26 de octubre

Para este domingo 26 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
domingo 26 08:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 10 Mallorca vs. Levante DSPORTS 610 1610
domingo 26 10:15 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 10 Real Madrid vs. Barcelona ESPN 621 1621
domingo 26 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 10 Osasuna vs. Celta de Vigo ESPN 3 623 1623
domingo 26 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 10 Rayo Vallecano vs. Alavés DSPORTS 610 1610
domingo 26 11:30 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 9 Everton vs. Tottenham ESPN 2 622 1622
domingo 26 06:30 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 8 Torino vs. Genoa ESPN 621 1621
domingo 26 14:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 8 Lazio vs. Juventus ESPN 2 622 1622
domingo 26 09:30 hs. FÚTBOL Bundesliga - Fecha 8 Bayer Leverkusen vs. Friburgo ESPN 2 622 1622
domingo 26 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 11 Sporting Gijón vs. Real Zaragoza DSPORTS 616 1616
domingo 26 06:00 hs. FÚTBOL Eredivisie - Fecha 10 Twente vs. Ajax ESPN 2 622 1622
domingo 26 14:00 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos Defensor Sporting vs. ABC Camp DSPORTS 2 612 1612
domingo 26 17:00 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos Corinthians vs. Quimsa DSPORTS 2 612 1612
domingo 26 08:00 hs. TENIS ATP 500 - Torneo de   Viena Final ESPN 3 623 1623
domingo 26 15:00 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Gran   Premio de México Carrera ESPN 621 1621
domingo 26 14:30 hs. VÓLEY Liga Italiana   Femenina de Voleibol Sir Safety Perugia vs. Cucine Lube Civitanova DSPORTS 617 1617
domingo 26 12:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular New York Giants vs. Philadelphia Eagles ESPN 5 625 1625
domingo 26 12:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular San Francisco 49ers vs. Houston Texans ESPN 7 627 1627
domingo 26 15:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Dallas Cowboys vs. Denver Broncos ESPN 5 625 1625
domingo 26 15:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Tennessee Titans vs. Indianapolis Colts ESPN 7 627 1627
domingo 26 19:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Green Bay Packers vs. Pittsburgh Steelers ESPN 2 622 1622
domingo 26 03:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volley Pro Tour   Elite Semifinal Masculina 1 DSPORTS 618 1618
domingo 26 04:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volley Pro Tour   Elite Semifinal Masculina 2 DSPORTS 618 1618
domingo 26 05:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volley Pro Tour   Elite Semifinal Femenina 1 DSPORTS 618 1618
domingo 26 06:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volley Pro Tour   Elite Semifinal Femenina 1 DSPORTS 618 1618
domingo 26 10:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volley Pro Tour   Elite Final Masculina DSPORTS 618 1618
domingo 26 11:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volley Pro Tour   Elite Final Femenina DSPORTS 618 1618
domingo 26 09:00 hs. CICLISMO UCI Track World   Championships - Mañana Fecha 5 DSPORTS + 613 1613
domingo 26 11:30 hs. CICLISMO UCI Track World   Championships - Tarde Fecha 5 DSPORTS + 613 1613
domingo 26 12:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total: Especial -
Real Madrid		 vs. Barcelona DSPORTS 610 1610
domingo 26 17:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Cómo avanza la impresión de papeletas para el referéndum de noviembre en Ecuador?

  2. Gonzalo Plata aclara su presencia en discoteca antes del partido ante Racing

  3. ¿Cuánto cuesta la entrada al Museo Municipal de Guayaquil?

  4. ¿Cambian las preguntas de la Consulta Popular? El texto final que irá en la papeleta

  5. Enner Valencia brilla con dos goles con Pachuca y enciende alarmas por lesión

LO MÁS VISTO

  1. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  2. Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

  3. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  4. ¿Qué efectos genera la restricción de la ATM en la Terminal Terrestre de Guayaquil?

  5. Quito recupera el libre tránsito en Conocoto tras retiro de un cerramiento ilegal

Te recomendamos