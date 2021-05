Adrián Gabbarini habla del mal momento de Liga de Quito

Adrián Gabbarini, como capitán de Liga de Quito, dio la cara ante la mala campaña que viene realizando el cuadro albo. “Interiormente sentimos que fracasamos este semestre, no poder demostrar en los resultados lo que somos como grupo, como equipo, eso nos duele”, comentó el experimentado arquero.

Agregó que “Liga es el club más grande de Ecuador, tiene la mayor exigencia y debemos estar acostumbrados a eso. Se vienen tiempos duros, pero hay que ponerle el pecho y mirar para adelante, porque así es la vida, así es el fútbol".

Gabba manifestó que el plantel universitario entiende las críticas de los hinchas, y resaltó que "debemos revertirlas dentro de la cancha. Este mal momento hay que resolverlo futbolísticamente, a eso apuntamos con el grupo para el segundo semestre”.

Sobre la decisión del cuerpo técnico de no contar con el lateral derecho Pedro Pablo Perlaza, el golero indicó que "es un tema en el cual tengo mi punto de visto pero no lo voy a hacer público. Esto tiene que quedar en privado. Pablo Repetto tomó la decisión y nada más. No tengo nada para decir. Vamos a seguir juntos como siempre estuvimos".