Acumular millas no asegura titularidad

Representar a un país es de los logros más importantes que puede tener un deportista. Hablando del fútbol, cuando hay una convocatoria para eliminatorias, Copa América, Eurocopa o duelos amistosos, el seleccionador tiene un abanico enorme de opciones para elegir, pero sin duda las miradas, usualmente, se dirigen a los que han cruzado el charco y militan en las ligas de élite que se encuentran en Europa.

Para un futbolista, trasladarse vía aérea y pasar horas en un avión, hacer escalas en aeropuertos, soportar retrasos de vuelo, adaptarse a un cambio de horario y vivir otras imponderables, suele ser un trajín considerable, pero no es algo que necesariamente influya en la decisión de un DT para que este tuviese ganado un puesto en un combinado.

EXPRESO conversó con personas que han vivido estas situaciones en carne propia y un especialista, quien nos cuenta qué repercusiones puede tener marginar a un futbolista que viene de un largo viaje.

Carlos Tenorio debe ser de los jugadores, que en su etapa en la selección nacional, debía viajar una importante cantidad de horas para poder enfundarse la divisa tricolor. Durante su glorioso paso por el Medio Oriente, el Demoledor tuvo viajes de 24 y hasta 48 horas, pero reconoce que no tenía un puesto ganado.

“A mí me tocaba viajar hasta 48 horas a un destino y el tiempo de recuperación era muy corto, pero uno llega con la motivación a mil por hora, sobre todo porque vas a representar a tu país, más allá de estar en un club en el que las condiciones económicas y otras están solventadas, ser convocado a tu selección es lo máximo que hay”, empezó diciendo.

Venir de 40 horas de viaje desde Europa o donde sea, no tiene nada que ver con decir que son titulares. Esas excusas no suman. Carlos Tenorio, exseleccionado de Ecuador.

“Al llegar, mi idea siempre era jugar de titular, a veces sufrí alguna lesión, o no jugué, pero no se creó un malestar, lo que más queda es un bajón anímico, una impotencia de querer mostrar esas ganas. No es que si no soy titular que la selección pierda, no, eso nunca”, agregó el mundialista en 2002 y 2006.

“Es difícil porque tu cuerpo está adaptado a otro horario y hay un trastorno porque no puedes descansar y necesitas un tiempo, pero sabes que tampoco es algo que te puede impedir efectuar tu rol. No es una excusa. Todo va de la mano con la actitud, las ganas y aprovechar todo mientras uno esté vivo. Así lo he vivido yo”.

El entrenador tricolor Carlos Sevilla tuvo un paso por la selección ecuatoriana de fútbol y sabe lo que significa manejar un grupo así. Pero ha reconocido que el puesto se gana en la competencia, no por el club de origen.

“Hay que dialogar con el grupo. Ser muy claro en que tienen que rendir al máximo para ganarse la titularidad, indiferente de qué club venga. La competencia determina quiénes serán titulares y suplentes, y el técnico, en esa competencia, debe tener la honestidad de poner a los mejores jugadores. Pero si esto no se da, el resto del equipo se da cuenta que el DT está manipulando la plantilla y es ahí cuando el plantel se resiente”, explica.

Sevilla es muy claro en su análisis del tema: “Si se va a jugar a Europa o algún país, se va, pero tiene que ser titular para jugar en mi selección, si no es titular y es suplente, juegue donde juegue, no lo convoco. O si es titular en la selección y es suplente en su club, deben conversar para que tenga un preparador físico personal que va a coordinar trabajos con el entrenador para que sea un jugador activo. Maradona tenía su preparador físico y entrenador particulares, y hablamos de años atrás. Nuestra selección debe aplicar estos recursos”, suma Sevilla.

Si el futbolista juega en Europa o cualquier país, tiene que ser titular para jugar en mi selección. Si es suplente, yo no lo convoco. Carlos Sevilla, exentrenador de la Tricolor.

El psicólogo David Yáñez habla de este punto y cómo esto puede afectar al grupo dependiendo de la persona.

“Depende principalmente del grado de madurez emocional que pueda tener el jugador. Por ejemplo, Noboa viaja como dos días y juega poco. Pero cuando entra se lo ve motivado, aunque quizás el nivel no es el mismo por la edad. Pero si uno que no tiene la madurez o recursos personalógicos, puede sentirse ofendido sin que sea una ofensa. ¿Puede crearse un mal ambiente a la interna? Sí, al no tener un recurso de madurez para admitir”, explicó.

Hoy, en la Tricolor, se señalan rendimientos individuales, precisamente, de jugadores que militan en el exterior. Como dijo Sevilla, el DT es el responsable de decidir y evitar que esto acarree el descontento a la interna.