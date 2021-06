Carlos Manzur: "Gonzalo Plata tiene una irritación de un nervio en su tobillo; él siempre quiere jugar y ganar"

Horas antes del encuentro ante Perú, la sorpresa negativa desde la selección fue que el habilidoso Gonzalo Plata no iba a estar ni si quiera en la banca de suplentes en este determinante duelo por Copa América. Antes del partido empezaron a barajarse hipótesis, pero luego de la derrota apareció una versión con polémica incluida.

Ecuador vs. Perú: La selección de Gareca nos quita la ilusión en 5 minutos Leer más

Según el periodista de Directv Sports, Joaquín Saavedra, Gonzalo Plata le habría pedido al entrenador Gustavo Alfaro no jugar contra la selección de Perú, pero no se conocían los motivos exactos. Al menos así lo explicó el comunicador.

"GONZALO PLATA LE PIDIÓ A GUSTAVO ALFARO NO JUGAR ESTE PARTIDO CON PERÚ."@joacosaavedraq pic.twitter.com/hfQ3ul1WEK — Noticias BSC (@NoticiasBSC_ec) June 24, 2021

España silencia a sus detractores con un contundente 5-0 y clasifica a octavos de final Leer más

EXPRESO pudo conversar con Carlos Manzur, directivo de la FEF, quien explicó la situación actual del jugador y explicó que se trata de una lesión. "Gonzalo tiene la irritación de un nervio en su tobillo que no le ha permitido entrenar siquiera. Ha estado haciendo trabajo particular para tratar de recuperarse".

"Él siente la molestia y no ha podido ni entrenar ni jugar. Jugadores como Gonzalo siempre quieren jugar y ganar. Son muy competitivos. Si él no ha podido hacerlo, al menos yo no tengo razón por qué pensar que finge o no quiere estar en la selección", dijo Manzur.