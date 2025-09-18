9 de Octubre vs. El Nacional: dónde ver en vivo el partido por la Copa Ecuador

El Nacional y 9 de Octubre se enfrentan en el estadio municipal de La Troncal en busca de la clasificación a cuartos de final

Por los octavos de final de la Copa Ecuador 2025, 9 de Octubre recibirá a El Nacional, vigente campeón del torneo, este jueves 17 de septiembre, a partir de las 17:00, en el estadio Municipal de La Troncal.

Los puros criollos llegan con la misión de avanzar en la competencia y mantener viva la ilusión del bicampeonato, que les daría la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y un atractivo premio económico.

El Nacional, que viene de perder en casa 2-0 ante Macará por la LigaPro, quiere demostrar que ese tropiezo no afectará su rendimiento y que puede conseguir la clasificación a los cuartos de final.

La novedad en el equipo dirigido por Juan Carlos Pérez es la inclusión en la nómina del delantero Juan Luis Anangonó, refuerzo militar. “He venido trabajando muy bien. Si el profe me da la oportunidad de jugar estoy listo para apoyar al equipo, con la ilusión de poder debutar y clasificar a cuartos”, afirmó Anangonó.

Por su parte, 9 de Octubre también llega golpeado al duelo copero: cayó en su último partido de la Serie B, campeonato en el que disputa el hexagonal de ascenso y en el que se ubica en la quinta casilla

El cuadro que dirige el colombiano Walter Aristizábal llegó a esta fase de la Copa Ecuador 2025 tras eliminar a Técnico Universitario en penales.

Datos claves del 9 de Octubre vs. El Nacional

Fecha: Jueves 17 de septiembre

Hora: 17:00 (Ecuador)

Estadio: Municipal de La Troncal

Transmisión: Teleamazonas, DSports y DGO

