2020, el año de la recesión olímpica

A falta de nueve meses para que termine el 2020, el año deportivo para el olimpismo se acabó. El aplazamiento de los Juegos de Tokio por la pandemia del coronavirus era el último evento que faltaba de cancelarse; de ahí que todos ya hablan de una “recesión” para el resto de la temporada, algo que supone un reto para deportistas y dirigentes, pues deberán empezar a reorganizarse.

Y es que el efecto es en cadena. Los Olímpicos “corren” al 2021 y con ello el calendario mundial se aprieta al máximo, ya que en agenda había Campeonatos Mundiales, así como los Juegos Bolivarianos Absolutos y los I Juegos Bolivarianos de la Juventud, entre los eventos más importantes. Hoy todo está en el limbo.

Presidentes de algunas Federaciones Ecuatorianas por deporte advierten las consecuencias de lo que dejan atrás y lo que se viene, todo entre la duda e incertidumbre de conocer la nueva fecha de la cita máxima.

De momento, los nuevos Juegos no pueden coincidir con ninguna otra competición de importancia. Tendrán que celebrarse, por tanto, antes o después de la Eurocopa y la Copa América de fútbol, que coincidirán del 11 de junio al 11 de julio de 2021. Se manejan dos fechas: o bien en el mismo periodo previsto para este año (24 de julio al 9 de agosto), o bien entre marzo y abril, coincidiendo con la floración de los cerezos en Tokio.

“A nivel de la Confederación Sudamericana de Atletismo (Consudatle) ya se canceló todo lo previsto para 2020; prácticamente el atletismo mundial se paraliza un año”, precisó Manuel Bravo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo y miembro del Comité Ejecutivo de la Consudatle.

Antes del anuncio del aplazamiento de los Juegos se cancelaron los eventos del primer semestre, entre ellos los Mundiales Bajo Techo, de Media Maratón, Marcha y el Mundial U-20; ahora hay que plantearse todo otra vez.

Luis Zambrano, presidente de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, piensa en positivo y asegura que los deportistas siguen entrenando en sus casas y son supervisados por los entrenadores a través de videollamadas; no están de vacaciones, aún así no deja de preocuparle la clasificación. “Hubo pesistas que no terminaron con el proceso de puntuación”, acotó.

Las federaciones internacionales aseguraron que ningún deportista ya clasificado perderá su plaza. Sin embargo en muchos deportes las plazas no son nominales, sino para el país del deportista que la consigue. La preocupación surge cuando se considera que es posible que el mejor pesista, marchista, luchador o taekwondista de un país este año ya no lo sea en 2021 y que la que iba a ser su plaza termine, al final, en manos de otro competidor con más opciones de acercarse al podio. Aunque todos los organizadores han mostrado su buena disposición a adaptar sus planes a las nuevas circunstancias, recomponer el rompecabezas no será sencillo.

EL CALENDARIO

Bolivarianos Absolutos

Tenían previsto realizarse en noviembre del año entrante, en Colombia, pero chocarían con los Olímpicos, por lo que se adelantarían al primer semestre para que sirva de test para la cita máxima.

Mundiales

En 2021 había las citas ecuménicas de tres deportes importantes: Natación, en julio, en Fukuoka (Japón); atletismo, en agosto, en Eugene (EE. UU.), y gimnasia, en octubre, en Copenhague.

"Yo creo que habrá algunos cambios en el nuevo proceso de clasificación para hacer valer marcas y sobre todo los ya clasificados". Luis Zambrano,

pdte. de la Federación Ecuatoriana de pesas