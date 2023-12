13 años después, Intriago recuerda con humor el insulto de Cevallos

El pasado 12 de diciembre se recordó un año más del singular hecho ocurrido luego de la disputa del torneo nacional entre Emelec y Liga de Quito en 2010, el mismo que terminaron llevándose los Albos.

En ese momento, José Francisco Cevallos, portero de LDU, expresó su malestar en contra del árbitro Alfredo Intriago, insultándolo por su supuesta mala actuación profesional en toda su carrera.

El juez central de aquel compromiso, Carlos Vera intentaba proteger a Intriago mientras Cevallos solo le pedía: “Déjame putearlo, nada más”

Al cumplirse 13 años de este particular evento, el éxárbitro Alfredo Intrigo dialogó con EXPRESO contando más sobre la anécdota y cómo ha repercutido hasta la actualidad.

¿Cómo recuerda cada año ese acontecimiento?

Lo estoy recordando siempre. Cuando me encuentro con mis amigos, en lugares donde siempre realizo mis actividades y en la calle todo el mundo te lo recuerda, me preguntan si me llevo con Cevallos, que si somos amigos. Aunque de forma pública se conoció que todo fue subsanado y somos amigos, igual me toca dar explicaciones, creo que el tema nos ha estigmatizado tanto a él como a mí. En eventos con árbitros o cuando me toca dirigir siempre hay uno que dice: por eso te puteó Cevallos. Yo me río.

¿Desde ese momento fue recordado más por el insulto de Cevallos que cómo árbitro?

No creo que sea recordado solo por eso, Intriago (él) dejó un legado como árbitro y también como dirigente gremial porque se luchó contra la FEF y un sistema injusto en el aspecto laboral, con capacitaciones, desarrollo, eso fue una lucha constante y se me recuerda por ese tipo de situaciones que ha dejado un antes y un después en el arbitraje ecuatoriano. Se hicieron cosas importantes con un grupo de compañeros para dignificar en algo la profesión

¿Cómo toma las permanentes preguntas sobre el tema?

Lo tomo con calma, es una situación que pasó, del agravio y la incomodidad, hacia algo jocoso y cotidiano porque todo el mundo se ríen y hacen memes. Lo tomo de la mejor manera

¿Cómo es su relación con José Francisco Cevallos desde esa ocasión?

En su momento tomé acciones legales pero las dejé ahí porque comprendí que somos seres humanos y nos equivocamos. José Francisco como hombre de bien reconoció que se equivocó, pidió las disculpas y ahí quedó. Mi relación con él es de amistad, igual tengo una gran amistad con Álex Cevallos (hermano de José Francisco) hace muchos años, con ellos no ha cambiado nada desde ese incidente, más bien, hay mucho más respeto y cordialidad.

¿Si tuviera la oportunidad de cambiar la historia, preferiría que no hubiese pasado ese hecho?

Ese momento está marcado en mi vida, en la parte personal y deportiva. Uno debe de aceptar los hechos tal y como son. Fui coprotagonista de la acción en que otro ser humano fue el protagonista. Después de eso han sido más las cosas positivas que negativas. No cambiaría nada. Debemos enmarcar esa fecha porque yo también molesto con eso, cuando le digo a la gente: déjame saludarte, déjame felicitarte, déjame ayudarte. Aunque la frase haya sido déjame putearte (entre risas).

