Presidenta de la FEUE Cuenca rechaza notificación de la Fiscalía por paralización

Nohelia Ochoa, presidenta de la FEUE Cuenca, rechaza la notificación de la Fiscalía en su contra.

La presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) de Cuenca, Nohelia Ochoa, denunció que fue notificada por la Fiscalía en relación con el presunto delito de paralización del espacio público. La dirigente calificó esta acción como “un intento básicamente de una vez más criminalizarnos”.

En su declaración, Ochoa sostuvo que la medida busca generar temor entre los jóvenes movilizados. “Es un intento de callarnos, de querernos tener con miedo y no solo a mí, sino a todos los estudiantes que también salimos a las calles”, señaló la líder estudiantil.

Denuncia contra la presidenta de la FEUE Cuenca

Pese a la notificación, la dirigente anunció que la movilización estudiantil continuará en las calles. “No nos vamos a callar, nos vamos para seguir manifestando, para seguir organizando y para seguir luchando”, aseguró Ochoa.

Añadió que el verdadero responsable de la paralización del país no son los estudiantes, sino el actual régimen. “Queremos hacerle entender al gobierno nacional que los únicos que están paralizando todo son ellos por sus medidas de despojos”, recalcó.

TOMA LA VOZ DAMELA A MI, POR LA TARIFA ESTUDIANTIL



Lo que hoy se anuncia no es casualidad, es fruto de la convicción de que sí podemos transformar las cosas cuando actuamos juntxs.



Seguimos luchando. Seguimos proponiendo desde la @FEUECuenca



¡Lo estamos logrando compas! pic.twitter.com/8Ne8QI8UJ5 — Nohelia Ochoa Amores (@heliaress) July 24, 2025

Movilización convocada para este jueves

Paro nacional deja a Cuenca con paso limitado en las vías estatales Leer más

La presidenta de la FEUE Cuenca confirmó que habrá una nueva marcha. “Sí, sí, sí, hay una movilización planteada el día jueves a las 4:30 de la tarde”, anunció, recordando también a un compañero que, según dijo, “fue brutalmente asesinado por la Policía Nacional bajo órdenes del mismo gobierno criminal que tenemos hoy”.

Ochoa insistió en que las marchas son legítimas y no atentan contra el espacio público. “Hemos ocupado la calle, hemos ocupado la vía como espacio público legítimo, que es nuestro también, que es el derecho a ocupar nuestros espacios y bajo ese intento de silenciamiento nosotros no nos vamos a callar”, señaló.

Movilizaciones pacíficas y sin vínculos políticos

La dirigente universitaria rechazó las versiones que vinculan las protestas a intereses partidistas. “Eso no es pagado, no pertenecemos a ningún partido político, somos compañeros y compañeras que nos organizamos desde distintas organizaciones, estudiantes, mujeres, sindicatos, trabajadores”, aseguró.

Ochoa defendió la legitimidad de la protesta y reiteró su carácter pacífico. “Las movilizaciones siempre han sido pacíficas, no hemos hecho ninguna situación o actividad en contra del daño público”, concluyó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!