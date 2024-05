Cuenca: encuentran heces de roedor en planta procesadora de 'snacks'

Este 15 de mayo de 2024, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), clausuró una planta procesadora de 'snacks', en Cuenca, por falta de higiene en el lugar.

Un equipo de técnicos de la Arcsa recorrieron las instalaciones y realizaron una inspección, encontrándose con heces de roedor, filtración de humedad, equipos sucios y falta de higiene general.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la entidad dio a conocer que esta planta procesadora fue clausurada. Además, publicó varias fotografías de cómo encontraron el lugar en el momento que llegaron para la respectiva supervisión.

Heces de roedor, filtración de humedad, equipos sucios y falta de higiene general fueron detectados por nuestros técnicos en una planta procesadora de 'snacks' en #Cuenca, por lo que fue clausurada de inmediato.#ArcsaControla ✅ pic.twitter.com/dDQRmwc5wF — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) May 15, 2024

Usuarios en X piden a la Arcsa revelar el nombre de los productos de la planta procesadora clausurada

Como suele ocurrir cuando la Arcsa comunica de algún establecimiento clausurado por prácticas antihigiénicas, usuarios en redes sociales piden dar a conocer el nombre del negocio o empresa.

Es el caso del Gales Chiriboga, quien respondió a la publicación de la Arcsa en X para pedir mayor información de la planta procesadora que fue clausurada. "Tienen que informar a la ciudadanía de que producto se trata...No se dan cuenta que hay miles de productos en perchas y hay que preservar la salud de los consumidores..", escribió.

Tienen que informar a la ciudadanía de que producto se trata...No se dan cuenta que hay miles de productos en perchas y hay que presenvar la salud de los consumidores.. — Gales Chiriboga (@galesch99) May 15, 2024

¿Por qué Arcsa no publica los nombres de negocios clausurados?



Recientemente, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), clausuró una fábrica de helados en Guayaquil, por prácticas antihigiénicas. Como en otros casos, usuarios en redes sociales han solicitado que se revele el nombre de la empresa. La entidad explicó porque no lo hacen, a través de un video publicado en su cuenta de TikTok.

Según la institución, 96 locales han sido cerrados entre enero y abril de 2024 por incumplir con las normas básicas de higiene en los establecimientos. Mientras que, en 2023 fueron 105 los locales clausurados. Esto representa un aumento exponencial en menor tiempo.

En un video publicado en la red social TikTok, la institución explica porqué no revela los nombres de los locales clausurados. "Sabemos tu inquietud por conocer todos los nombres de los locales que nosotros clausuramos, por presuntas irregularidades sanitarias, y tú lo demuestras en las redes sociales. Entonces, te vamos a contar porqué no lo hacemos", es como inicia la publicación.

Arcsa indica que no publica nombres de locales que son cerrados por condición higiénico sanitaria o por no contar con permiso de funcionamiento porque el artículo 72 -numeral 2- de la Constitución del Ecuador establece que “se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”.

Sin embargo, añaden que comunican con imágenes y videos, a través de sus canales oficiales, las acciones de clausura como muestra de una gestión transparente y para respetar el derecho a la información que tienen los ciudadanos. Asimismo, explican que respetan los procesos administrativos que se apertura a los representantes legales de los locales clausurados.

