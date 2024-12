Imprudencia y desobediencia: el caos de la autopista de Cuenca

El exceso de velocidad es uno de los problemas históricos. Habitantes no usan los pasos peatonales por ser "inseguros"

Riesgo. A lo largo de los 20 kilómetros hay zonas donde no hay pasos peatonales ni señalética, lo que impide el paso de los peatones.

Inseguridad, falta de respeto y caos. La autopista Cuenca-Azogues, de 20 kilómetros de extensión, se ha convertido en un problema para los peatones y comerciantes que a diario intentan cruzarla, zigzagueando entre los vehículos, la mayoría de carga pesada; pero también para los conductores que, advierten, tienen que lidiar con peatones que “se lanzan a las vías aun cuando tienen un paso peatonal cerca”.

Conflictos y testimonios

“Aquí el problema se lo vive por partida doble. Es verdad que hay conductores irresponsables que circulan a más de 100 kilómetros, a veces hasta 120 (kilómetros); pero también es cierto que son decenas de caminantes los que, por pereza asumo, caminan por debajo de los puentes construidos para ellos, para su uso y que no son más que un adorno. Aquí sobre el irrespeto de parte y parte”, asegura Danilo Sarmiento, conductor que a diario usa esta autopista para ir y retornar a casa desde su trabajo.

Paola Mora, quien trabaja en una farmacia ubicada en el desvío hacia San Agustín, sobre la autopista Cuenca-Azogues, ha sido testigo de accidentes cada semana.

“El fin de semana pasado un joven quedó atrapado en un vehículo y quedó gravemente herido, luego de que un conductor que iba a exceso de velocidad, además de ebrio, se fuera contra él. Hace poco también, un motociclista fue arrollado cuando intentaba salir de la vía San Agustín hacia la autopista… En el lugar los impactos han sido tales que los postes y letreros de negocios han terminado sobre el asfalto, afectando a muchos”, sentenció.

El criterio de esta joven se repite entre quienes utilizan frecuentemente esta arteria, ya sea para transitarla desde lo alto, a través de los 7 pasos peatonales allí colocados (pero que resultan a juicio de los peatones inseguros), o para cruzarla a pie (o mejor dicho, corriendo, siempre a la carrera).

Reclamo. La ciudad exige que los 7 pasos peatonales existentes en el lugar sean más seguros: que tengan más iluminación y guardianía municipal, de ser necesario.

Es el caso de Daniel Caldero, un hombre de 50 años, quien se ve obligado a cruzar a diario cerca del redondel de la avenida Doce de Octubre. “En este lugar es un milagro poder cruzar; los conductores, cuando nos ven en el parterre o en la acera intentando ir hacia el otro lado, aceleran y hay que esperar varios minutos hasta que baje la congestión,” señaló.

En un recorrido realizado por este Diario sobre esta vía se pudo evidenciar que en el tramo del Mall de Río hasta el redondel que conduce a Turi, en un lapso de 20 minutos, más de 10 vehículos excedieron el límite de velocidad.

El fotorradar persuasivo ubicado en dicho tramo llegó a registrar hasta la señal de máxima alerta con la palabra peligro. Según la señalización que existe ahí, el límite permitido es de 90 kilómetros por hora para vehículos livianos y de 70 kilómetros para vehículos pesados; y ambos se excedieron con 30 y 40 kilómetros los recorridos.

Según indican los peatones, que la Alcaldía de Cuenca haya decidido que los radares se utilizarán solo como prevención, mas no como una medida sancionadora porque el contrato tuvo irregularidades, empeoró el escenario en la autopista.

Hecho. La despreocupación por parte del peatón también genera quejas en los conductores que reclaman que no usen, ni siquiera en el día, los pasos peatonales. CLAUDIA PAZAN

“Efectivamente los radares estaban mal calibrados y eran un problema continuo. No obstante, algo debió hacerse para evitar que aquí juegues a los ‘carros chocones’. Desde mi punto de vista, aquí lo que falta es control y sanciones, además de mejoras. Control para saber quién infringe la ley y penalizarlos, sin importar si es un conductor o un peatón; y mejorar asimismo los pasos peatonales elevados, que no solo carecen de sombra, sino que en ellos a veces hay consumidores o gente que te pide plata. He visto arriesgarse a la gente a cruzar la calle para evitar un posible robo. En las noches, en las estructuras, además, les hace falta luz. Es un problema integral, que requiere asimismo de soluciones conjuntas”, señaló la ciudadana y docente Melissa Valenzuela.

Medidas y expectativas

Diego Correa, catedrático universitario, doctor en Ingeniería y planificación de transporte y exdirector de Movilidad en el Municipio de Cuenca, dio a conocer que en 2023 lograron recabar datos importantes sobre la circulación en esta arteria vial.

El estudio determinó que 40,000 vehículos utilizan esta autopista a diario y que el 2.5% de estos sobrepasan los límites de velocidad permitido. “La recolección de datos la hicimos en la zona de Ucubamba y proyectamos que para 2025 serán más de 45.000 los automotores que ocuparán a diario la vía,” puntualizó.

El experto detalló que estos datos, sumados a factores como la imprudencia al conducir o al cruzar, el crecimiento acelerado del parque automotor, la expansión urbana y la falta de recursos para la gestión vial, “dejan en un plano desfavorable sobre todo al peatón”.

Los ciudadanos tienen expectativas sobre la construcción de los tres pasos elevados que fueron anunciados por el Ministerio de Transporte Público, sobre todo por los que estarán ubicados en el redondel de la avenida Doce de Octubre y el del Hospital del IESS José Carrasco Arteaga, donde movilizarse a pie o en bicicleta se ha convertido en todo un desafío.

El exceso de velocidad es uno de los problemas históricos registrados en la vía. En el lugar se han reportado ya varios accidentes. CLAUDIA PAZAN

Pedro Mosquera, habitante de Turi, confesó que se ve obligado a atravesar la vía, puesto que si opta por usar el paso peatonal debe recorrer más de 200 metros para utilizarlo. “Si lo construyen y lo hacen bien, y lo mantienen como un espacio seguro, lo usaré. Si hoy sé de gente que no los usa es porque arriba les roban o amenazan. Y es que hay espacios tan oscuros que se están convirtiendo en refugio de consumidores o delincuentes”, alegó el usuario Carlos Lascano. Sobre la construcción de los pasos elevados, previsto el primero -el del redondel del Hospital del IESS- para enero de 2025, Correa explicó que están concebidos para “justamente aliviar la carga vehicular que ya hizo que colapse la autopista”

Pese a los requerimientos que ha hecho este diario, la Empresa Pública de Movilidad de Cuenca no da ni los datos de accidentes en la vía, ni autoriza una entrevista con sus funcionarios.

