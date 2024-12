Alcalde de Cuenca acude hoy a audiencia por violencia política de género

La denuncia por supuesta violencia política de género en contra del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora este lunes, 16 de diciembre de 2024, se deberá resolver en una única audiencia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Esta denuncia fue presentada por la activista social y actual candidata a la Asamblea Nacional, Teresita Bermeo el pasado 22 de noviembre de 2024 por una presunta infracción electoral muy grave, tipificada y sancionada en el numeral 14 del artículo 279 del Código de la Democracia.

¿Cuál fue la agresión contra Teresita Bermeo?

Bermeo explicó a este Diario que su denuncia se enmarca en la “forma despectiva” en la que Zamora se refirió hacia su persona cuando rechazó el incremento de la tarifa de agua potable en el cantón Cuenca.

"Me señaló como recadera política cuando rechacé la decisión adoptada por la administración. No está bien que a una mujer se le identifique como una persona que no tiene criterio", dijo.

La activista además sostiene que “es un peligro para la sociedad tener una autoridad que persigue al ciudadano por opinar diferente”.

Este lunes se deberá resolver en una única audiencia esta situación. Bermeo aseguró que solo espera “respeto” para todos los actores políticos de la ciudad.

El alcalde no es la primera vez que está involucrado en una denuncia de violencia política de género. La concejal Diana González en días pasados también señaló haber sido víctima de violencia política de género cuando denunció un aparente caso de corrupción en contratos de la administración.

El alcalde Zamora aún no ha emitido un pronunciamiento sobre esta denuncia y más bien este lunes convocó a una rueda de prensa para dar detalles de la denuncia que él interpuso contra el abogado en libre ejercicio Leonardo Morales por injurias.

“La justicia ha dictado prisión por injurias a quien dijo que yo como alcalde ‘daba contratos a mis panas y familiares’ y todas las mentiras que dice públicamente”, señaló en su cuenta de X.

Su publicación termina señalando “los que hablan sin sustento, injuriando, mintiendo y afectando la honra y buen nombre deben acabar en Turi si no lo pueden probar en las cortes”.

