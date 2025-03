Cristian Zamora a Noboa: "con el alcalde de Cuenca no van a sacar ni un solo voto"

El presidente Daniel Noboa tildó de correísta al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora en el marco de una entrevista radial que mantuvo durante su visita a la capital azuaya la mañana de este martes, 18 de marzo de 2025.

Noboa señaló en la entrevista que ha exigido que el diálogo debe ser abierto con los ministros y el presidente “y no solo queda la versión del alcalde correísta y del prefecto correísta”.

RELACIONADAS Daniel Noboa anuncia la creación de una zona franca tecnológica en Azuay

La declaración del mandatario se enmarca en los recientes reclamos de Zamora y Lloret ante el mal estado de la red vial estatal y lo que ellos consideran un abandono por parte del Gobierno Nacional.

“Tratan de alimentar un descontento generalizado y tratan de apoderarse de una desilusión”, puntualizó Noboa.

RELACIONADAS El presidente Daniel Noboa cumple agenda en Azuay

Este señalamiento se suma a lo expresado por la asambleísta electa Camila León, que tachó al burgomaestre de "doble moral" por tener como funcionario del Consejo de Seguridad Ciudadana a un expolicía dado de baja de la institución.

Respuesta del alcalde Cristian Zamora

Zamora en términos fuertes desmereció las declaraciones de León y mandó a la asambleísta a que se forme y estudie para hacer un buen papel a favor de la provincia.

Además, Zamora sostuvo que "no tienen la capacidad de leer, sino sólo la malicia y no les voy a responder. Si quieren ganar las elecciones, con el alcalde de Cuenca no van a sacar ni un solo voto".

Y recordó que el Gobierno Nacional aún mantiene una alta deuda por las asignaciones pendientes desde diciembre de 2024. "Esto complica el flujo de la institución y las obras que están aprobadas", dijo.

José de la Gasca: “El voto tiene que ser libre” Leer más

Las declaraciones de Zamora cerraron puntualizando que no pertenece a ninguna de las líneas ideológicas de los candidatos presidenciales y que invita a todos a que “venga para enseñarle cómo se maneja el municipio mejor evaluado del país”.

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!