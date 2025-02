YouTube nació hace 20 años: descubre cuál fue su primer video

YouTube no solo ha redefinido el entretenimiento, sino que también ha dado voz a millones de personas en todo el mundo

Hace dos décadas, un 14 de febrero de 2005, nacía YouTube, una plataforma destinada a revolucionar la forma en que el mundo consumía contenido audiovisual. Fundada por Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim, tres exempleados de PayPal, su objetivo inicial era sencillo: permitir a los usuarios compartir videos caseros. Sin embargo, nadie imaginaba que se convertiría en un coloso digital que cambiaría para siempre el entretenimiento, la educación y la cultura global.

Fernando Villarroel sobre Jonathan Estrada: "Se merece la sanción en YouTube" Leer más

Desde entonces, YouTube ha transformado el panorama mediático. Ha sido la cuna de innumerables talentos, desde artistas como Justin Bieber, Dua Lipa y Ed Sheeran, quienes encontraron en la plataforma una ventana al estrellato, hasta creadores independientes que han convertido su pasión en una profesión.

RELACIONADAS Un cuarto de los creadores de contenido en Youtube gana dinero con los videos cortos

El sueño de ser “youtuber” se ha convertido en una aspiración para muchos niños y adolescentes. De hecho, según una encuesta de 2019, cerca del 30% de los niños entre 8 y 12 años desean convertirse en creadores de contenido. Y no es para menos: el youtuber más exitoso, MrBeast, cuenta con más de 360 millones de suscriptores y genera entre 600 y 700 millones de dólares al año, consolidando el poder de esta nueva forma de entretenimiento.

¿Cuál fue el primer video publicado en YouTube?

El primer video de la historia de YouTube, titulado Me at the Zoo, fue subido el 23 de abril de 2005. En él, Jawed Karim aparece frente a una jaula de elefantes en el zoológico de San Diego, dando un comentario simple pero histórico sobre los animales. Lo que en su momento fue una grabación casual, hoy es una pieza icónica de internet con más de 349 millones de reproducciones, marcando el inicio de una nueva era en la comunicación digital.

Impacto que ha tenido YouTube

En 2006, Google compró YouTube por 1.650 millones de dólares, una inversión que, en retrospectiva, resultó ser una de las más lucrativas en la historia de la tecnología. Hoy, la plataforma ha superado las 10 mil millones de descargas en Google Play Store, convirtiéndose en la primera aplicación en alcanzar este hito.

Dragon Ball Daima causa furor: Super Saiyajin 4 de Goku se vuelve canon tras 28 años Leer más

A pesar de su liderazgo indiscutible, YouTube enfrenta una feroz competencia. Plataformas como Twitch, Instagram y TikTok han ganado terreno en el ecosistema digital, desafiando su dominio. Sin embargo, con la incertidumbre sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos y la constante innovación de YouTube, la plataforma sigue siendo el epicentro del contenido audiovisual en el mundo digital.

RELACIONADAS Google usará la inteligencia artificial para estimar la edad de los usuarios

Dos décadas después de su nacimiento, YouTube no solo ha redefinido el entretenimiento, sino que también ha dado voz a millones de personas en todo el mundo, democratizando el acceso a la información y el entretenimiento como ninguna otra plataforma en la historia.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.