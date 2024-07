WhatsApp: estos son los celulares en los que dejará de funcionar la app desde julio

Cada cierto tiempo se realizan actualizaciones que no son compatibles con algunos dispositivos celulares.

WhatsApp es ampliamente conocida como una de las aplicaciones de mensajería más populares a nivel global. Millones de usuarios la utilizan diariamente para comunicarse con amigos, familiares y colegas, gracias a su interfaz intuitiva que facilita su uso a personas de todas las edades y para diversos propósitos.

No obstante, de vez en cuando, Meta, la empresa dueña de esta plataforma digital, introduce actualizaciones que no son compatibles con ciertos dispositivos móviles que son antiguos. Esto se debe a que estos celulares no poseen las características necesarias para soportar las nuevas funciones que la compañía implementa.

¿Qué dispositivos celulares son compatibles con WhatsApp?

En general, WhatsApp es compatible con una amplia gama de dispositivos móviles, siempre que cumplan con los requisitos mínimos de sistema operativo.

A día de hoy, 1 de julio de 2024, los sistemas operativos compatibles son:

Android: Teléfonos con Android 5.0 y versiones posteriores.

iPhone: Teléfonos con iOS 12 y versiones posteriores.

KaiOS: Teléfonos con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2.

Es importante tener en cuenta que la lista de dispositivos compatibles puede cambiar con el tiempo. WhatsApp deja de ser compatible con ciertos modelos de celulares cuando estos ya no cumplen con los requisitos mínimos de sistema operativo o cuando no pueden ejecutar las últimas versiones de la aplicación por razones de rendimiento o seguridad.

Cada cierto tiempo WhatsApp deja de ser compatible con algunos dispositivos celulares. CANVA.

¿Cuáles son los celulares que no tendrán WhatsApp a partir del 1 de julio?



Samsung

Galaxy S3 Mini

Galaxy X Cover 2

Galaxy Trend Lite

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus F6

iPhone

IPhone SE

IPhone 5

IPhone 6

IPhone 6S Plus

Otros

Alcatel Go Flip 2

Grand S Flex

Grand Memo

Xperia M

