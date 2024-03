WhatsApp azul: ¿Qué es, para qué sirve y cómo usarlo?

A pesar de que WhatsApp cuenta con su aplicación oficial de Meta, muchos usuarios prefieren instalar en sus dispositivos móviles una versión alternativa que ofrece más funciones y permite cambiar el color de la interfaz, incluyendo opciones como azul, rojo, rosa o rojo.

Es importante tener en cuenta que esta versión, conocida como WhatsApp Plus, no es oficial y puede plantear riesgos de seguridad para los usuarios. Desde Meta, la compañía responsable de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, advierten que las aplicaciones falsas pueden implicar riesgos como el envío de spam y estafas a otras personas sin el conocimiento del usuario.

Cómo activar el 'modo azul' en WhatsApp Plus

Una de las diferencias más visibles de WhatsApp Plus, en comparación con la versión oficial de Meta, es el color del logo, que en este caso es azul en lugar del tradicional verde. Para acceder al 'modo azul' de esta aplicación paralela, basta con descargarla e instalarla en el dispositivo.

Para poder utilizar WhatsApp Plus, los usuarios deben descargar el archivo APK (Android Application Package), que es una extensión de archivo que permite la instalación de aplicaciones que no están disponibles en la tienda de Google. Es fundamental tener en cuenta que WhatsApp Plus no es compatible con la aplicación oficial de WhatsApp, por lo que es necesario desinstalar la versión de Meta antes de instalar esta versión no oficial.

Para instalar WhatsApp Plus en los dispositivos móviles, sigue estos pasos:

Haz una copia de seguridad de tu WhatsApp original.

Desinstala completamente la aplicación oficial de WhatsApp.

Revisa y elimina cualquier carpeta residual en tu almacenamiento interno.

Descarga la nueva versión de WhatsApp Plus desde el siguiente enlace.

Habilita los permisos correspondientes a Google Chrome para la instalación de aplicaciones de terceros.

Una vez instalada en el smartphone, ingresa al APK y escribe el número de teléfono junto con el código de verificación.

Una vez completados los pasos anteriores, abre WhatsApp Plus V 17.70 y podrás utilizar la aplicación para comunicarte con amigos y familiares.

Novedades de WhatsApp Plus

Modificación del estilo de WhatsApp: los usuarios pueden personalizar la presentación de la aplicación en la sección de ajustes.

Consulta del historial de mensajes editados: permite ver las modificaciones realizadas en un mensaje de texto.

Traducción rápida: integra un botón para traducir mensajes a diferentes idiomas.

Programación de mensajes automáticos: posibilita programar el envío de mensajes en un horario específico.

Emojis, temas y estética al estilo iPhone: ofrece la posibilidad de utilizar el diseño de iPhone en dispositivos Android.

Mensajes e imágenes autodestructibles: permite enviar mensajes o imágenes que se borran después de ser vistos.

Personalización de la interfaz: ajusta colores y tamaño de fuente según las preferencias del usuario.

Consulta de horas de conexión: muestra las horas de conexión y el estado directamente desde la pantalla de chat.

Recuerda que WhatsApp Plus es una versión modificada de la aplicación original de WhatsApp, desarrollada en 2012 por el programador español Rafalense. Esta aplicación ofrece mayor personalización sobre el programa original, sin embargo, al no tratarse de la versión oficial, presenta riesgos.

