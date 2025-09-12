WatchOS 26: Apple lanza nuevas funciones de salud, diseño y productividad

La nueva versión del sistema operativo para Apple Watch incluye mejoras en salud, interfaz y apps clave

Apple presentó oficialmente watchOS 26, la nueva versión de su sistema operativo para relojes inteligentes, que estará disponible desde el 15 de septiembre. Esta actualización trae consigo una serie de mejoras centradas en salud, diseño, productividad y personalización, consolidando al Apple Watch como un asistente cada vez más completo para el día a día.

(Te puede interesar: Apple quiere integrar una cámara en sus Apple Watch)

Entre las novedades destacan el monitoreo de hipertensión, una interfaz más fluida llamada “Liquid Glass”, nuevas esferas, mejoras en mensajería y un asistente virtual para entrenamientos. Algunas funciones estarán disponibles solo en modelos recientes, como el Series 9 en adelante, mientras que otras se extenderán a dispositivos compatibles con watchOS 26.

Una de las funciones más esperadas es la alerta de hipertensión. El Apple Watch analizará durante 30 días el comportamiento de los vasos sanguíneos y, si detecta patrones de presión alta, enviará una notificación al usuario. Sin embargo, no reemplaza un tensiómetro, puede ser una señal temprana para consultar al médico.

También se incorpora una puntuación de sueño (Sleep Score), que evalúa duración, regularidad e interrupciones, y se muestra en la app de Sueño, widgets o directamente en la pantalla principal del reloj.

Diseño y experiencia: llega el “Liquid Glass”

WatchOS 26 estrena una interfaz visual llamada “Liquid Glass”, que reacciona en tiempo real al movimiento del usuario. Este diseño se aplica al Centro de Control, la pila de widgets y la navegación entre apps, ofreciendo una experiencia más fluida y dinámica.

También se suman nuevas esferas como Exactograph, Flow y Waypoint, junto a una galería más ordenada. Para quienes buscan exclusividad, se incluye la esfera Hermès Faubourg Party.

watchOS 26 resucitará esta función prohibida del Apple Watch

https://t.co/KQZB3vi3Gt — iPadizate (@iPadizate) August 19, 2025

Productividad y comunicación

La app de mensajes ahora permite traducciones en vivo, respuestas rápidas más naturales y sugerencias automáticas generadas directamente en el reloj, sin depender de conexión a internet. También se añade la posibilidad de crear notas rápidas, dictar ideas o hacer checklists desde la muñeca.

El gesto “Wrist Flick” permite descartar notificaciones, silenciar alarmas o volver a la pantalla principal con solo mover la muñeca, mejorando la interacción sin tocar la pantalla.

Workout Buddy: motivación personalizada en cada entrenamiento

Otra novedad destacada es el “Workout Buddy”, un asistente virtual que acompaña al usuario durante sus rutinas. Este compañero digital motiva en momentos clave, como al iniciar, alcanzar objetivos o finalizar una sesión, adaptándose al historial de actividad para mantener el entusiasmo.

Apple Event: presentan el Apple Watch Series 6 y el Apple Watch SE Leer más

La evolución del Apple Watch se reinventa con su nueva versión watchOS 26. Con mejoras en salud, diseño, comunicación y entrenamiento, el reloj inteligente se convierte en una herramienta más completa para quienes buscan eficiencia, bienestar y personalización.

La actualización estará disponible desde el 15 de septiembre y promete transformar la forma en que los usuarios interactúan con su dispositivo, tanto en lo cotidiano como en lo profesional.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí