Apple Event: presentan el Apple Watch Series 6 y el Apple Watch SE

A diferencia de años anteriores, el evento de Apple de septiembre no está dedicado a los nuevos iPhone, sino al resto de dispositivos de la compañía; pero eso no significa que no haya anuncios interesantes. El gigante tecnológico presentó la nueva línea Apple Watch Series 6, sus relojes inteligentes de su propio ecosistema.

El reloj inteligente llega a su séptima generación añadiendo varias funciones de gran calado. Entre ellos destaca el sensor que mide el oxígeno en sangre, una característica que tendrá un especial interés en la evaluación de enfermedades respiratorias como el coronavirus.

El proceso dura sólo 15 segundos, pero el reloj hace mediciones automáticas cada cierto tiempo. Este nuevo medidor se une a otros como el ritmo cardíaco para comprender mejor nuestra salud cardiorespiratoria.

El nuevo Series 6 usa el nuevo Apple S6, que incluye un procesador de doble núcleo basado en el del iPhone 11, pero adaptado al Apple Watch. Al ser más eficiente energéticamente, el Series 6 puede mantener la pantalla encendida siempre, y es dos veces más brillante.

Estos nuevos equipos presentan un pulido de sus modelo tradicional con una cercanía a lo ecoamigable (modelos de aluminio están hechos de aluminio 100% reciclado) y dan el salto en el tema de mecanismos para el monitoreo de la salud de su usuario.

Apple ha confirmado que el reloj llegará en varios colores, como el clásico negro, pero también en azul, rojo y dorado. Es, en palabras de Apple, "el Apple Watch más colorido" que han lanzado hasta el momento.

¿El precio? 399 dólares con fecha de lanzamiento el fin de semana.

Nuevo Apple Watch SE

Pero por supuesto, la gran novedad era el modelo más barato del Watch, que se llamará Apple Watch SE. Se basa en el diseño del Series 6, pero tiene algunas limitaciones respecto al modelo original, como por ejemplo, usando el chip S5 en vez del S6.

Apple Watch SE. APPLE

Pese a eso, Apple recuerda que este modelo cuenta con las funciones más populares como llamadas, mensajes, altímetro, sensores de movimiento, detector de caídas, llamada de emergencia, y seguimiento del sueño.

El Apple Watch SE estará disponible a partir de 279 dólares.