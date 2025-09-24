Todo sobre las casas prefabricadas: precios y características en EE. UU.

Estas viviendas ofrecen rapidez, ahorro y diseño personalizado. En Amazon hay modelos desde $8.000

Las casas prefabricadas en EE. UU. ofrecen rapidez de instalación, diseño personalizado y ahorro frente a las viviendas tradicionales.

En medio de la crisis inmobiliaria que atraviesa Estados Unidos, las casas prefabricadas se consolidan como una alternativa accesible, rápida y funcional para quienes buscan vivienda propia sin asumir los costos de una construcción tradicional. Estas estructuras, también conocidas como manufactured homes o mobile homes, se fabrican en planta y se trasladan al terreno donde serán instaladas.

Su auge responde a factores como la eficiencia energética, la posibilidad de personalización, la reducción de tiempos de obra y, sobre todo, el ahorro económico. Plataformas como Amazon ya ofrecen modelos de dos pisos por menos de $30.000, lo que ha despertado el interés de miles de compradores en todo el país.

¿Cuánto cuesta una casa prefabricada en EE. UU.?

Los precios varían según el tamaño, el número de habitaciones, los materiales y el nivel de acabados. Según datos de septiembre de 2025:

Casas tipo estudio (una habitación, un baño): desde $9.000 a $45.000

Modelos de tres habitaciones y dos baños: entre $60.000 y $82.000

Casas de dos pisos con cinco dormitorios: desde $18.000 hasta $27.000

En Amazon, por ejemplo, se comercializa una vivienda modular de dos niveles con cinco habitaciones por $26.999. Incluye conexiones eléctricas, estructura metálica resistente y porche superior.

Características clave y ventajas

Las casas prefabricadas ofrecen diseños modernos, estructuras resistentes y opciones personalizadas que se adaptan a distintos estilos de vida en Estados Unidos. HABITARO

Las casas prefabricadas se construyen sobre un chasis de acero, lo que permite su traslado. Una vez instaladas, se conectan a servicios básicos como agua, luz y gas. Entre sus principales ventajas destacan:

Rapidez de instalación: algunas pueden ensamblarse en menos de 48 horas.

Ahorro económico: representan hasta un 15 % menos que una casa tradicional.

Diseño personalizado: el comprador puede elegir acabados, distribución y materiales.

Eficiencia energética: muchas incluyen aislamiento térmico y sistemas de ahorro.

Versatilidad de uso: pueden funcionar como vivienda principal, oficina, casa de huéspedes o clínica móvil.

Sin embargo, también presentan desafíos: su valor tiende a depreciarse con el tiempo, requieren permisos locales y, en muchos casos, el terreno debe alquilarse por separado.

Las casas prefabricadas son ahora una solución flexible y asequible en Estados Unidos. Con precios que parten desde los $8.000 y diseños que se adaptan a distintas necesidades, estas viviendas ofrecen una alternativa real frente al encarecimiento del mercado inmobiliario.

