La doctora en estadística y optimización de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, (Espol), María Nela Pastuizaca, explicó en una conferencia realizada en Guayaquil, la relación que tienen las matemáticas con el amor, en especial, al usar plataformas digitales de citas como Tinder.

Según la investigadora, el algoritmo de estas aplicaciones emplea diferentes factores como interacción previa, intereses y preferencias, ubicación específica y actividades recientes, de esto se encarga la inteligencia artificial, que es precisamente la que permite -dijo- escoger parejas o posibles parejas idóneas. Que compartan determinados gustos. En el caso de Tinder, precisó, estudios han demostrado que se han establecido parejas más estables. Según esto, hay mayor éxito con las relaciones homosexuales.

Pastuizaca habló de los motivos que hay cuando alguien no responde el famoso ‘match’ (encuentro con una persona compatible): el 43% se debe a que los usuarios evitan el momento de decir que no le interesa, el 37 % ha cometido el error de decir algo que no le gusta al otro, el 36 % al principio no tenía tiempo para chatear; a otro 32%, en cambio, no le interesa conversar; y a un 28% se le olvidó responder.

Otro dato importante que dio en relación a las plataformas digitales de citas es que los hombres son quienes establecen primero un contacto con los demás. Esto refleja un porcentaje del 80 %. Es por eso que la aplicación de citas Bumble cambió esa restricción, las mujeres deben ser las primeras en hacer contacto.

Al momento de usar una plataforma, la experta recomienda exponer buenas fotografías, ya que estas demostrarán el estatus, aficiones y pensamientos de la persona. Sin importar su parte física, la imagen debe ser libre de filtros y reflejar alegría y optimismo, esto siempre generará mayor atracción en los demás, exhortó.