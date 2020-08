TikTok para profesionales: porque no todo ahí son retos virales

Al momento de escuchar el nombre de TikTok, a muchos les llega a la mente un sinnúmero de coreografías, retos virales o cómicos gaps que caracterizan a esta app y que la han posicionado como una de las redes sociales del momento y la de mayor crecimiento. Incluso nos recuerda que hay todo un lío entre China y Estados Unidos alrededor.

Pero más allá del extenso contenido netamente de entretenimiento en esta plataforma, existen ‘tiktokers’ que buscan crear videos para hacer llegar mensajes especializados basados en la experiencia de sus profesiones, de una manera dinámica y divertida, bajo los parámetros de la aplicación china.

EXPRESO te muestra a cuatro profesionales que aprovechan TikTok para crear contenido original y que sirve para enriquecer el conocimiento de sus usuarios, 'tiktokers' que debes seguir si buscas algo más que videos curiosos:

LA FOTOGRAFÍA AL ALCANCE DEL 'PLAY'

“La cámara no hace al fotógrafo, sino el conocimiento que tiene”. Esta es una de las máximas de Oriana Avilés, una joven fotógrafa profesional que intenta transmitir esta y otras ideas a través de sus publicaciones de TikTok.

Oriana, especializada en fotografía en un instituto técnico y de manera empírica a través de cursos online, creó su cuenta en la app asiática en marzo, durante la cuarentena. Un periodo que ella denomina como “el boom de TikTok”.

Al principio, la fotógrafa guayaquileña orientó sus contenidos a temas ‘trending’, pero a medida que avanzaba su presencia en la plataforma decidió compartir videos relacionados con lo que ella sabe y que considera que puede servir a los demás. Desde entonces, las creaciones de Oriana en la plataforma, muestran trucos, recomendaciones, aplicaciones y curiosidades sobre fotografía. Por ejemplo: cómo editar una foto, cómo darle color a una imagen o cómo tomar una buena foto con celular.

“Eso es básicamente hacia donde me dirijo: orientar a las personas que quizás no han tenido la oportunidad de ampliar su formación acerca de esta rama”, expresa creadora audiovisual.

Me enfoqué en TikTok por el factor de simplicidad, es decir, en ella tienes la capacidad de crear videos cortos de máximo un minuto y con eso puedes ganar la expectativa de tus seguidores.

La fotógrafa asegura que gracias al material que ha compartido en la plataforma, algunos de sus seguidores la han contactado para cotizar sus servicios, dando una mayor apertura a su campo laboral. Dentro de sus planes a futuro, Oriana se propone crear videos con mayor enfoque educativo, bajo la misma línea temática, para ir creciendo junto a su comunidad que actualmente consta de 153.000 seguidores.

CIRUGÍAS PLÁSTICAS CON MÁS DE 30.000 VIEWS

Para el médico Christian Cáceres, un cirujano plástico especializado en Lipo High Definition, los usuarios de redes sociales buscan cada vez más material especializado con mayor frecuencia. Es por esto que el médico quiteño se propuso a inicios de años a compartir en TikTok los procesos de las cirugías que realiza de una manera más entretenida al público.

“Cuando vi que el primer video sobre una cirugía que realicé tuvo mucha interacción, decidí seguir por ese camino, intentando crear material atractivo y entretenido para la audiencia”, manifiesta Cáceres.

El especialista puntualiza que cuando Instagram despegó como red social, el formato de imagen que presentaba “revolucionó lo que se venía haciendo en Facebook”, donde prevalece más el texto. En relación a esto, Cáceres considera que TikTok está haciendo otra revolución pero ahora con videos: “un formato con en el que le es más fácil y entretenido al público entender ciertos temas”.

La meta del especialista quiteño es poder subir un video diario y hacer crecer su comunidad -que cuenta hasta ahora con 17.800 seguidores- para posicionarse como un cirujano plástico reconocido a nivel nacional.

Además, Cáceres sugiere a las personas que quieran producir material especializado para TikTok que publiquen videos fáciles de ver, entretenidos y no muy técnicos. Si no, asegura, “los usuarios se aburren”.

UN PROFESOR QUE TRASPASÓ FRONTERAS

En TikTok puedes ver un video sobre el ‘challengue’ de moda y acto seguido encontrarte con una lección de matemáticas que no deja indiferente a nadie. Esta vez nos trasladamos al país vecino Perú, en donde un profesor asombró a sus seguidores por su manera de enseñar la tabla de multiplicar, que no tardó en viralizarse.

Fidel Medina, conocido en la plataforma como ‘Mi Porfe Fidelito’, enseña con métodos totalmente prácticos formas fáciles de multiplicar y algo distintas a las que enseñan en la escuela. Es tal la admiración de su comunidad que ya ha conseguido alcanzar un total de 1,2 millones de seguidores. Las aulas de clases le quedaron pequeñas.

Medina cuenta a EXPRESO que su iniciativa se basaba en un principio en dar clases gratuitas de matemáticas a todos los niños del Perú, pero que esto se extendió más allá de su país sin haberlo imaginado antes.

“Una de las motivaciones para hacerlo fue el contexto de la pandemia, en el que muchos niños se estaban quedando sin estudiar, por ello busqué una forma de que la educación llegue a todos”, explica el profesor limeño.

La idea de hacer mi contenido a través de Tik Tok no se me ocurrió a mí, sino a mis hijos. Yo lo miré con buenos ojos porque en esta plataforma, que al parecer está de moda, hay jóvenes y justamente de edades escolares.

“Que todos pierdan el temor a las matemáticas”, así describe Medina lo que él hace en la red social. El profesor considera que año tras año, la mayoría de docentes en internet dictan clases de una manera muy similar a la suya, pero que su contenido muestra una forma diferente de transmitir conocimiento: directa, amena y adecuada a estos tiempos.

El ‘Profesor Fidelito’ acerca la escuela a las redes sociales de una manera única, en sus clases de TikTok no solo enseña, sino que además deja tareas a los seguidores e incluso los regaña en ocasiones.

En otras plataformas he intentado subir contenido similar, pero no he tenido la misma acogida porque es otro tipo de público. Las cualidades que le veo a TikTok son el alcance a los jóvenes y el tiempo límite de un minuto por video, algo que estimula un avance para poder sintetizar las cosas