Tecnología revela que Cristiano Ronaldo tiene una edad biológica de 28 años

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más icónicos de la historia, sigue rompiendo barreras no solo en el campo de juego, sino también en el ámbito de la salud y la longevidad. Según una reciente evaluación realizada con tecnología de monitoreo avanzada, el astro portugués tiene una edad biológica de tan solo 28,9 años, un logro que atribuye a una combinación de disciplina, hábitos saludables y un enfoque integral hacia su bienestar físico y mental.

Este hallazgo, revelado en una entrevista con la empresa tecnológica Whoop, destaca cómo Ronaldo ha convertido su cuerpo en un modelo de rendimiento y juventud, desafiando las expectativas de la edad en el deporte de alto nivel.

Un estilo de vida planificado

Cristiano Ronaldo contrata a chef Boukie por una semana: le pagará una fortuna Leer más

Ronaldo, actualmente jugador del Al-Nassr en la Liga Profesional Saudí, ha compartido las claves de su impresionante estado físico. Su rutina diaria se basa en tres pilares fundamentales: una alimentación equilibrada, un entrenamiento riguroso y una recuperación optimizada. “La constancia es la clave”, afirmó el delantero, quien ha marcado más de 930 goles en su carrera y sigue siendo el máximo goleador de la liga saudí por segunda temporada consecutiva.

En cuanto a su dieta, Ronaldo sigue un enfoque práctico pero efectivo: el 90% de su alimentación es saludable, aunque, como él mismo dice, se permite ciertos caprichos como una hamburguesa o una copa de vino para mantener el equilibrio mental. “Hay que encontrar el equilibrio para todo”. Este enfoque, respaldado por expertos en nutrición, le permite mantener su masa muscular y reducir el estrés oxidativo, un factor clave en el envejecimiento celular.

Entrenamiento y recuperación: La fórmula del éxito

El régimen de entrenamiento de Ronaldo es igualmente exigente. Utiliza tecnologías avanzadas como la crioterapia, que somete su cuerpo a temperaturas extremadamente bajas y frías para reducir la inflamación y acelerar la recuperación muscular. Por eso, en esta entrevista el portugués recomienda mucho el baño de agua fría, y lo describe como un buen aliado para nuestro cuerpo. En su hogar, cuenta con un gimnasio personal y herramientas que reflejan su inversión en el cuidado de su cuerpo, comparable al mantenimiento de un vehículo de alta gama.

El descanso es otro componente crucial. Ronaldo prioriza dormir entre siete y ocho horas diarias, a veces complementadas con siestas estratégicas para optimizar la recuperación. “La noche es el único momento en que puedes recuperar lo hecho durante el día”, afirma.

Tecnología al servicio de la longevidad

La mejor dieta para un envejecimiento saludable: Lo que dice la ciencia Leer más

El descubrimiento de su edad biológica de 28,9 años fue posible gracias a un dispositivo de Whoop, que mide parámetros como la frecuencia cardíaca, la variabilidad del ritmo cardíaco y la calidad del sueño. Estos datos revelaron que, a pesar de su edad cronológica, el cuerpo de Ronaldo funciona como el de una persona más de una década menor. “No me sorprende del todo, porque me muevo mucho, no solo en el fútbol, sino en mi vida diaria”, comentó Ronaldo, quien promedia 17.000 pasos diarios, un hábito que refuerza su vitalidad.

Con 40 años y un físico envidiable, Cristiano Ronaldo no solo sigue dominando el fútbol, sino que se ha convertido en un referente global de longevidad y bienestar. Su historia es un recordatorio de que, con compromiso y constancia, es posible mantenerse en la cima, sin importar la edad.

¿Qué es la edad biológica?

La edad biológica es una estimación del envejecimiento real del cuerpo, que puede diferir de la edad cronológica (los años cumplidos desde el nacimiento). Este concepto se basa en el funcionamiento de órganos, tejidos y sistemas corporales, y considera factores como el estado del sistema inmunológico, la salud cardiovascular, la composición corporal, la actividad física, la genética y los hábitos de vida. En otras palabras, una persona de 50 años podría tener una edad biológica de 40 si mantiene un estilo de vida saludable, o de 60 si ha estado expuesta a factores de riesgo como el estrés crónico, el sedentarismo o una mala alimentación.

La medición de la edad biológica suele realizarse a través de biomarcadores, exámenes de laboratorio o evaluaciones de condición física. Hoy en día, también existen herramientas digitales y pruebas epigenéticas que ofrecen estimaciones más precisas al analizar cómo se expresan ciertos genes en función del estilo de vida. Entender la edad biológica es clave para la medicina preventiva, ya que ayuda a detectar de manera temprana señales de deterioro que podrían no coincidir con la edad cronológica y permite personalizar estrategias para envejecer con mayor salud y calidad de vida.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO