¿Cómo ser un streamer? Jugar y ganar dinero es posible

El dormitorio es sinónimo de oficina y la "constancia" es casi que obligatoria camino hacia una meta. ¿Cuál era el objetivo? Crear una comunidad que esté pendiente de lo que haces, que disfrute de tu contenido y, en el mejor de los casos, que pague por verte.

Luis Rojas (Pelado Lámpara) y Stefano Missale (Saiyan El), streamers ecuatorianos y amantes de los videojuegos, apostaron por el entretenimiento. Y aunque al principio no fue fácil, con el tiempo pulieron detalles hasta conseguir que sus espectadores estés presentes cada vez que ellos encendían la cámara.

Rojas, de 24 años y estudiante de Ingeniería Informática de Gestión, realizó su primer stream en 2017 con el juego League of Legends, pero no contaba con los recursos necesarios para continuar. "Mi laptop estaba muriendo. Era una Dell i7 de 2013, 8 gigas de ram y una tarjeta de video de las primera que salieron (NVIDIA GT 650). Se me quemó y la tuve que arreglar cambiándole el disco duro", narra Rojas, quien esperó hasta 2019 para poder adquirir por su propia cuenta una computadora con características esenciales.

Missale, por su parte, empezó a finales de 2018 con un PlayStation. Y, al igual que Rojas, de a poco fue mejorando su setup. "Hay que trabajar semanalmente y meterle muchas ganas", cuenta el joven de 25 años, estudiante de Ingeniería en Acuicultura.

Sin embargo, además del trabajo y las ganas se necesitan unas cuantas cosas más para ganar presencia en Twitch, donde ambos transmiten actualmente. La plataforma de streaming registra una media de público de 1'873.000 de personas y cerca de 9'000.000 de streams. Es decir, existen otros miles en todo el mundo que están transmitiendo lo mismo que tú, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Uno de los factores más importantes es poder crear una comunidad. Para Missale, existen dos maneras de conseguirlo, empezando desde cero sin ayuda de nadie o con una base mínima de seguidores de tus amigos que también se dedican a esto.

Aunque no es tan sencillo como aparenta. "Armar una comunidad para tener una media de espectadores de 12 a 15 durante 30 días puede tardar un año", añade Rojas.

Para Missale, la comunidad que posee es pequeña, pero existe mucho apoyo. "Tengo mucha gente que le gusta el contenido. Si tú tienes un canal favorito en la televisión lo quieres ver todos los días a las 15:00. Pasa igual acá, si alguien tiene tu canal como favorito y lo quiere ver todos los días a la misma hora no se puede fallar. Hay que ser constantes", explica.

Una vez consolidada la comunidad y adecuación de tu espacio de transmisión, el siguiente paso sería intentar generar dinero. ¿Es posible? Sí. ¿Es difícil? Bastante difícil.

Se necesita mínimo trabajar un año para ver ganancias cada dos o tres semanas, según Rojas. A menos que seas una celebridad, aunque en ese caso ya no necesitarías el dinero.

¿Qué es un streamer? Personas que retransmiten algo en directo, especialmente videojuegos, ya sea por afición o profesión.

"Me costó mucho generar ingresos porque al principio se necesita invertir en equipos. De a poco fui ganando seguidores, ellos disfrutaban del contenido y entonces apareció gente que empezó a donar dinero real", acota Missale, quien además explica que el mecanismo de pago en Twitch no te otorga el 100 % de las ganancias.

La plataforma se queda con cerca del 30 % y el 70 % restante es para el streamer, explica Missale. "La suscripción mensual en un canal cuesta $ 5 y mucha gente paga. Una vez que acumulas $ 100 ellos te hacen un cheque y lo depositan en tu cuenta de PayPal o en una cuenta estadounidense, debido a que la plataforma pertenece a ese país", continúa.

La cuarentena les sirvió para pulir detalles

Los cerca de tres meses de cuarentena que vivió Ecuador por la pandemia de coronavirus ayudó a los creadores de contenido a ganar audiencia. Más gente en casa, más usuarios conectados al canal.

A una comunidad no le interesa únicamente ver a una persona jugar, sino que se fijan mucho en la interacción. Conversar con ellos es muy importante. Stefano Missale, streamer ecuatoriano

No solo en número se reflejaron las mejorías, sino también en tiempo libre para identificar lo que a la gente le gusta y potenciarlo. "El tiempo que no tenía porque pasaba manejado lo usé para ver cómo puedo mejorar mi canal, cómo puedo ser mejor streamer, qué cosas nuevas puedo implementar", afirma Rojas.

Missale coincide, pero enfatiza en los detalles que alcanzó a pulir durante el tiempo en casa. "Quise mejorar la primera impresión de la gente al entrar a mi canal y tener un buen video introductorio por ejemplo".