La sorpresa del 2024: lo "recatado" triunfa en Pornhub y otras tendencias curiosas

En un mundo cada vez más digitalizado y sin restricciones, la plataforma Pornhub sigue siendo uno de los termómetros de las preferencias y tendencias globales. Sin embargo, este año, una tendencia inusual ha captado la atención de los usuarios: la búsqueda del "recatado". Este término, que se asocia generalmente con la modestia y la discreción, experimentó un aumento del 133 % en las búsquedas, un fenómeno que parece contradecir la visión habitual de la pornografía como un espacio de libertad sin restricciones.

El auge de lo "recatado": ¿Una reacción a la sobreexposición?

Este giro hacia lo "recatado" y "modesto" podría reflejar una tendencia más amplia en la sociedad hacia la privacidad y el control sobre el contenido que se consume. En un contexto donde la sobreexposición y la hiperexposición digital son temas recurrentes, parece que una parte del público busca algo diferente: una experiencia más íntima y contenida. Este aumento en las búsquedas de términos como "placer consciente" (que subió un 112 %) y "recatado" resalta una posible desconexión entre lo que tradicionalmente se asocia con el contenido pornográfico y lo que los usuarios buscan ahora.

La paradoja del "recatado" frente a la pornografía

La curiosidad por lo "recatado" parece una contradicción, pues Pornhub es conocido por ser un espacio de libertad y exploración si restricciones. Sin embargo, esta tendencia pone de manifiesto que incluso en el ámbito del entretenimiento adulto, existe un deseo de encontrar algo más allá de la gratuidad visual y lo explícito. ¿La necesidad del contenido sexual está evolucionando hacia una experiencia más reflexiva y menos superficial?

Más allá de lo recatado: otras tendencias en Pornhub 2024

El auge de lo "recatado" no es la única tendencia en Pornhub este año. También destaca el creciente interés por las "tradwives" (esposas tradicionales), un concepto que ha ganado popularidad gracias a programas como The Secret Lives of Mormon Wives y contenidos virales en redes sociales. Las búsquedas relacionadas con "esposa tradicional" crecieron un 34 %, y "esposa mormona" aumentó un 71 %. Este fenómeno refleja una fascinación por modelos de vida tradicionales.

Un giro generacional en el consumo de pornografía

Otra de las curiosidades del año es cómo las generaciones más jóvenes están cambiando sus hábitos. Los miembros de la Generación Z, por ejemplo, han optado por contenido vertical, un aumento del 392 % en las búsquedas de este tipo de videos. Esta inclinación por lo visualmente accesible y la "moderna" forma de consumir contenido también subraya un alejamiento de las formas tradicionales de interacción con el medio digital.

¿Qué podría ser considerado contenido "recatado"?

Romance clásico y conexión emocional

Rituales de seducción lenta

Inspiración en estilos vintage (escenarios inspirados en épocas como los años 50 o 60, con ropa modesta, situaciones domésticas o encuentros románticos en contextos tradicionales).

Mujeres y hombres que asumen roles tradicionales.

Adaptaciones de obras literarias románticas o eróticas, pero con un enfoque en el desarrollo de personajes y emociones.

Escenarios que integran prácticas como el yoga, la meditación o el mindfulness para conectar a las parejas antes de la intimidad.

Momentos sencillos, como cocinar juntos, decorar una casa, o leer en la misma habitación, que evolucionan en una conexión íntima.

Estas narrativas pueden conectar con una audiencia que busca contenido más emocional, sugerente y menos explícito, alineado con la tendencia de lo "recatado".

El fenómeno de lo "recatado" en Pornhub 2024 es una muestra de cómo las tendencias y gustos en la pornografía no son estáticos. En lugar de seguir una ruta de mayor liberación, algunos usuarios parecen buscar algo diferente: una experiencia más contenida, reflexiva y consciente. Esta curiosa tendencia se suma a otras que ilustran cómo, incluso en un espacio caracterizado por la desinhibición, se pueden detectar patrones que sugieren un deseo de volver a lo esencial.

