Sony Alpha Bootcamp fomenta creatividad y aprendizaje práctico en fotografía y video

Ronald Mosquera, subgerente de ventas de Sony Ecuador, durante el Sony Alpha Bootcamp, explicando los objetivos del evento y la creación de comunidad audiovisual.

En un espacio donde la creatividad y la tecnología convergen, Sony abrió sus puertas en Quito para ofrecer a fotógrafos y creadores audiovisuales una experiencia única: el Sony Alpha Bootcamp. El evento, en el que participó EXPRESO, realizado los días 6 y 7 de febrero en el Hotel Le Parc, buscó inspirar y formar a los asistentes, combinando aprendizaje práctico, charlas especializadas y conexión directa con expertos de la marca.

“Tecnológicamente yo creo que el reto de nosotros, al menos acá en Latinoamérica, es poder construir ese tipo de relaciones. Que ustedes sientan que pueden venir a la marca, tener dudas, aclararlas… generar comunidad, generar una marca que realmente pueda atender las necesidades, especialmente la parte educativa”, comentó Ángelo Marconi, gerente de Marketing de Productos de Sony Latinoamérica.

Un evento diseñado para aprender y crear

Organizado en jornadas completas de 09:00 a 18:00, el bootcamp ofreció workshops en vivo y sesiones teóricas que abordaron técnicas de captura, flujos de trabajo y storytelling aplicado. “Crear comunidad. Que los usuarios de Sony y los no usuarios puedan compartir ideas, creatividad y herramientas; esa es nuestra meta”, explicó Ronald Mosquera, subgerente de ventas de Sony Ecuador.

El enfoque del evento fue inclusivo: desde quienes buscan capturar momentos familiares hasta profesionales que desean especializarse en fotografía de bodas, retratos, publicidad o educación audiovisual.

Participantes del Sony Alpha Bootcamp atentos a la charla de expertos, aprendiendo técnicas de fotografía y video en Quito. Génesis Parrales

Tecnología e innovación al servicio de la creatividad

Uno de los puntos más destacados fue la demostración de las cámaras Sony Alpha con inteligencia artificial. Santiago Uribe, docente del bootcamp y miembro del equipo Alpha, explicó cómo estas herramientas facilitan el trabajo de fotógrafos y videógrafos: “Sony se vende sola cuando ves el autofoco en acción real”.

Entre las características resaltadas estuvieron el autoenfoque continuo que identifica humanos, animales e incluso insectos; baterías de alta duración; y audio adaptativo para cualquier ambiente, ideal para eventos deportivos o sociales. Estos avances permiten que una sola persona pueda cubrir eventos completos sin necesidad de gran equipo o personal adicional.

Algunos modelos que Uribe destacó son: la Alpha 7R V, Alpha 7C II, Alpha 7CR, Alpha 1, Alpha 2, Alpha 7 V, FX30 y FX3, demostrando cómo la inteligencia artificial acompaña al fotógrafo en la captura, sin sustituir la creatividad humana.

Voces de quienes hicieron historia en el bootcamp

El evento también contó con destacados profesionales que compartieron sus experiencias:

Ana Verónica Andrade, fotógrafa de retratos de bebés, enfatizó que “el Alpha es el líder de la manada” y motivó a los asistentes a ser pioneros en el mundo audiovisual. Destacó la utilidad del objetivo 24-70 para la movilidad y capturas rápidas.

Ana Verónica Andrade, fotógrafa especializada en retratos de bebés, compartiendo su experiencia y consejos en el Sony Alpha Bootcamp en Quito. Génesis Parrales

Santiago Uribe mostró cómo la educación en fotografía y video puede generar ingresos a través de cursos en línea, permitiendo que la creatividad sea también una fuente de negocio.

Felipe Idrovo, fotógrafo de bodas con 15 años de experiencia, destacó la inteligencia artificial como aliada de los profesionales y afirmó: “si no te adaptas (a la inteligencia artificial), mueres”.

Estos testimonios reflejan cómo Sony no solo provee tecnología avanzada, sino que impulsa la innovación tecnológica y el desarrollo profesional dentro de la comunidad audiovisual.

Más que un bootcamp: una comunidad

El Sony Alpha Bootcamp no se trató solo de tecnología. Se trató de crear comunidad, de compartir experiencias, dudas y aprendizajes. Los asistentes vivieron de cerca cómo la innovación tecnológica puede potenciar su creatividad y abrir nuevas oportunidades en fotografía y video.

Entre talleres prácticos, charlas y demostraciones de equipos avanzados, quedó claro que Sony no solo vende cámaras, sino que impulsa la formación digital y la innovación tecnológica, conectando personas que aman contar historias a través de imágenes.

