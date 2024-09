Estas son las apps que nunca deberías descargar

Es tentador descargar aplicaciones que prometen mejorar el rendimiento de tu teléfono o hacer tu vida más fácil, pero detrás de esa fachada atractiva, muchas esconden riesgos que pocos conocen.

Según la OMS, el uso del móvil no está relacionado con el cáncer de cerebro Leer más

Desde programas que espían tus mensajes hasta otros que se hacen pasar por apps legítimas para robarte datos, hay aplicaciones que deberías eliminar de inmediato si quieres mantener tu privacidad a salvo.

Aquí te contamos cuáles son las más peligrosas y por qué desinstalarlas podría ser lo mejor que hagas hoy.

Aplicaciones que prometen mejorar el rendimiento

Uno de los tipos de aplicaciones más comunes son las que aseguran optimizar el rendimiento de tu celular. Con frases como "acelera tu teléfono" o "libera espacio en un clic", estas apps buscan atraer a usuarios con problemas de rendimiento.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, su impacto positivo es mínimo, mientras que su consumo de recursos puede ralentizar el dispositivo.

Algunas incluso incluyen publicidad invasiva o, peor aún, malware. En definitiva, no ofrecen soluciones reales, y las funciones que prometen se pueden hacer manualmente sin necesidad de una app adicional.

Exponerse por horas al celular, una rutina que daña la visión Leer más

Aplicaciones clónicas o engañosas

Buscar una app o juego en la tienda digital puede resultar en la aparición de varias versiones similares, muchas de ellas con nombres casi idénticos.

Estas aplicaciones clónicas a menudo intentan aprovecharse del éxito de otras más populares, pero suelen ser peligrosas. No solo pueden contener malware, sino que también recopilan datos del usuario sin su consentimiento.

Por ello, es fundamental que te asegures de descargar solo las versiones oficiales de las apps, y evitar los clones que intentan confundir al usuario.

Clientes no oficiales como el caso de WhatsApp Plus



El uso de aplicaciones no oficiales para redes sociales o servicios de mensajería es otro error común. Un ejemplo claro es WhatsApp Plus, una versión modificada del famoso servicio de mensajería que promete funciones adicionales. Sin embargo, estas apps no están avaladas por las compañías oficiales y suelen ser un nido de vulnerabilidades.

Al no tener la protección adecuada, es fácil que se filtren datos sensibles o que se instalen virus. Siempre es mejor confiar en las versiones oficiales, ya que estas cuentan con mayor seguridad.

Referencial de WhatsApp Plus. CORTESÍA

Antivirus de dudosa procedencia

Aunque los antivirus pueden ser útiles en ciertos contextos, existen muchos que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad. Los nombres desconocidos o los antivirus gratuitos que prometen proteger tu teléfono de todas las amenazas son, en muchos casos, ineficaces o incluso peligrosos. Si no has oído hablar de ellos y no tienen una trayectoria clara, mejor desinstalarlos.

WhatsApp Gold: Todo lo que necesitas saber sobre la nueva versión dorada Leer más

Los principales sistemas operativos ya incluyen medidas de seguridad integradas, por lo que en muchos casos, un antivirus adicional no es necesario.

Apps que piden permisos sospechosos

Cuando instalas una nueva aplicación, suele pedirte permisos para acceder a ciertos datos de tu dispositivo, como la ubicación o la cámara. Sin embargo, si una app solicita permisos que no son coherentes con su función principal, deberías desconfiar.

Por ejemplo, una app del clima no debería necesitar acceso a tus mensajes o contactos. Este tipo de conductas son señales claras de que la app podría estar recopilando datos innecesarios para fines poco éticos. La regla general es simple: si un permiso no tiene sentido, no lo concedas.

No descargues nada fuera de la tienda oficial

Aunque algunas aplicaciones no están disponibles en las tiendas oficiales, esto no justifica descargarlas desde páginas web o repositorios desconocidos.

Las tiendas como Google Play o App Store tienen sistemas de seguridad para filtrar apps peligrosas, mientras que las páginas de terceros no cuentan con esa protección.

Descargar apps desde fuentes no confiables es una de las principales vías de infección por malware en dispositivos móviles.

Lista de apps que no deberías descargar

Secret SMS Replicator

Esta app permitía espiar los mensajes de texto de un dispositivo sin que el dueño lo supiera. Fue eliminada de las tiendas, pero si la ves, no dudes en evitarla.

AndroDumpper

Especializada en descifrar contraseñas WiFi, explota vulnerabilidades de seguridad en redes protegidas. No solo es ilegal, sino que te pone en riesgo de hackeo.

Randonautica

Presentada como una app para explorar lugares aleatorios, ha generado controversia al involucrar usuarios en situaciones peligrosas, sin ofrecer ninguna garantía.

Girls Around Me

Usaba check-ins de redes sociales para mostrar la ubicación de mujeres cercanas. Cancelada por facilitar el acoso, si encuentras algo similar, aléjate de inmediato.

Spirit Story Box

Se vende como una herramienta para hablar con espíritus, pero carece de sustento científico y solo ocupa espacio en tu celular.

RIP VIP

Notifica sobre la muerte de celebridades, pero en lugar de ser informativa, es invasiva y poco ética al capitalizar noticias delicadas.

Situationist

Promueve encuentros con desconocidos en situaciones no reguladas, lo que puede ponerte en contextos inseguros.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO