Seis cosas que nunca debes pedirle a una IA como Gemini de Google

Las IA como Gemini de Google, ChatGpt, Copilot, entre otros, han entrado a nuestra vida diaria. Desde su lanzamiento, prácticamente se usan para todo, desde las tareas más simples como la creación de alguna imagen, hasta su uso en el ámbito laboral, la IA ha hecho que las tareas de muchos sean más sencillas.

Sin embargo, siempre surge la incógnita de cómo manejarla y que preguntas se pueden o no hacer. El hecho de que no exista un manual ni reglas para su uso no significa que el usuario pueda ejercer cualquier acción.

“La tecnología de inteligencia artificial aporta grandes beneficios en muchos ámbitos, pero sin unas barreras éticas corre el riesgo de reproducir los prejuicios y la discriminación del mundo real, alimentar las divisiones y amenazar los derechos humanos y las libertades fundamentales” plantea la Unesco

Estas son las seis cosas que nunca deberías pedirla a una inteligencia artificial, como Gemini de Google

Información personal o de terceros

Las aplicaciones de IA están diseñadas para que no se tenga acceso a tal información de ningún tipo y de ningún usuario, sin embargo, compartir estos datos a la IA puede generar un registro con tus datos.

Hay que recordar que la inteligencia artificial se alimenta aprende con cada interacción de los usuarios, y los datos compartidos quedan guardados para el aprendizaje de la aplicación. Por lo general dicha información se filtra, pero siempre está el riesgo.

Contenido de carácter ofensivo o discriminatorio

En ninguna aplicación, red social o sitio web se debería publicar o pedir contenido ofensivo ya que puede violar las normas y términos de uso de cada aplicativo. Gemini y otras plataformas automáticamente no van a emitir nada considerado ofensivo y que promueva el odio, en temas de racismo, sexismo entre otros.

El entrenamiento de dichas IA está diseñado para limitar al 100% la generación de comentarios o contenido audiovisual de ese tipo.

Pedir acceso a cuentas y comunicaciones privadas

Las plataformas están diseñadas para no emitir esa clase de información, por lo tanto, es técnicamente imposible acceder a ello por medio de dichas plataformas. A parte de ser inviable es ilegal.

Diagnósticos médicos y consejos personalizados

La IA puede ofrecer una amplia gama de información a los usuarios sobre varios temas, sin embargo, no hay que olvidar que no puede ser considerada como el reemplazo de una persona capacitada.

Usar la inteligencia artificial para consultas médicas o asesorías en temas serios como los financieros, puede perjudicar al usuario de corto a largo plazo. La IA puede usarse para tareas diarias, pero no sustituye la ayuda profesional.

La IA transforma la vida diaria, pero su uso responsable es clave. REFERENCIAL CANVA

Dar información sobre actividades ilegales

Pedir información sobre explosivos, hackeo, fabricación de sustancias ilícitas, delitos financieros, evasión de la ley o de cualquier actividad ilegal está prohibido y la IA no dará ningún tipo de información debido a que están programadas para no hacerlos. No solo es ilegal, sino también puede tener implicaciones judiciales.

Opiniones y predicciones del futuro

La IA está entrenada con información específica y aprende con cada interacción, pero no tiene conciencia, experiencias personales o emociones. Pedirle a la IA que de algún juicio, opinión o predicción solo lleva a resultados imprecisos.

La respuesta que dará será en base a la información que el usuario le ha proporcionado y a como este la planteó, por ende, la respuesta que se obtendrá será sumamente sesgada y solo será un valor subjetivo.

A pesar de que aún el Ecuador no tenga políticas para manejar la inteligencia artificial, es importante que el usuario sea consciente de las implicaciones éticas de su uso. Es responsabilidad de cada uno reconocer que son tecnologías en desarrollo y que no se pueden usar para delegar tareas importantes que aún requieren de la intervención humana.

