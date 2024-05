En Ruta: Precauciones cuando falla el arranque en el auto

Un mantenimiento preventivo por año, es la base para que ese motor de encendido no presente molestias

Quien desconoce cómo es el funcionamiento del sistema de encendido y arranque de un vehículo, se confunde cuando este no prende de inmediato al accionar el switch. Lo primero que se suele pensar es que el motor del carro no se activa porque está fallando la batería, pero no siempre es así. Hay ocasiones en que el problema se presenta porque el motor de arranque está fallando.

¿Cómo comprobarlo? Si al abrir el switch se encienden con normalidad las luces y la radio, el problema no es de la batería, sino del motor de arranque, que no es más que una pieza pequeña que, con la batería, forman una trilogía del sistema eléctrico, junto con el alternador.

“Si el motor de arranque no funciona de manera óptima, el vehículo no enciende. Cuando eso sucede, normalmente los conductores optan por pedir un ‘empujón’ para prender el carro, pero ocasionará el daño de otros componentes, como la corona, por ejemplo”, explica Víctor Meza, eletromecánico con más de 4 décadas de experiencia.

También detalla que los motores de arranque modernos poseen un sistema de electroimán, que funciona en corriente continua con un selenoide, al que le llega corriente de la batería y produce un efecto sobre el piñón de arrastre del motor de arranque. Son esas partes y piezas, además de los carbones, los que generalmente se deterioran, aunque también hay ocasiones en las que el contacto con el agua, sobre todo en época invernal, afecta el funcionamiento.

Determinar si la falta de encendido es por falla en el arranque, es muy fácil, dice Meza. “Si al prender el carro se apagan todas las luces: es batería; pero si permanecen encendidas es el motor de arranque”, acota.

En cuanto al mantenimiento preventivo, resalta lo importante que es revisar el motor de arranque al menos una vez por año, aunque los automotores que son utilizados para servicio público deberían hacer la revisión cada ocho meses, asegura.

Al analizar el costo-beneficio de una prevención adecuada, el profesional insiste que hacerlo a tiempo evita tener que enfrentar gastos mayores. Por ejemplo, en su taller, al sur de Guayaquil, el mantenimiento al motor de arranque de un automóvil, incluido repuestos y mano de obra, no pasa de 40 dólares.

En cambio, comprar un motor de arranque original podría superar los 250 dólares, aunque en el mercado puede haber los que cuestan 40 o 50 dólares, pero llegan a durar un mes por su calidad. En sí, el precio varía según el modelo del vehículo.

