En Ruta: El asiento trasero central, el menos querido, pero el más seguro

Regularmente resulta poco atractivo. Nadie lo prefiere. Es más, si se trata de un paseo familiar, todos quieren la ventana, pero ¿Sabía usted que, en un vehículo, el asiento central de la parte posterior es el más seguro? Sus ocupantes tienen 16% más de posibilidades de supervivencia en comparación con quienes se sientan a los costados.

Después del asiento central trasero, otro que da seguridad es el que está a su derecha, detrás del copiloto y al lado opuesto del conductor. En tanto que el asiento menos seguro es el del acompañante, pues en caso de algún impacto queda expuesto, por la reacción involuntaria del chofer de girar a la izquierda.

Finalmente, el asiento del conductor es otro de los menos seguros, seguido por el trasero izquierdo. Así refieren estudios especializados en seguridad y salud, y lo certifica Diego Naranjo, experto en Educación y Seguridad Vial de Aneta. Aunque, aclara que si bien el asiento central trasero de un vehículo es el más seguro frente a la recepción de impactos que se generan durante un siniestro, todo se trastoca si no se usa de manera permanente el cinturón de seguridad.

“No usar adecuadamente el cinturón de seguridad siempre resulta contraproducente, porque, por ejemplo, en una frenada brusca la persona que ocupa el asiento central trasero se convertiría en un proyectil; y puede causar la muerte de los demás, porque los impactará en sus cuellos y cabezas”, indica.

Resalta que circular de manera adecuada y responsable, como ocupante de un automotor, siempre será favorable, porque cuando se activan las seguridades pasivas, como los airbags, disminuyen las consecuencias fatales.

Cuando se activan los airbags en un siniestro, el ocupante del asiento central trasero de un carro es el más protegido de todos. Cortesía

“Siempre existen probabilidades de chocar, pero si estoy en el asiento de atrás con cinturón de seguridad sufriré menos daño. No voy a sentir el impacto que seguro experimentarán quienes van en los costados”, explica, y recalca que todas las personas “deben hacer conciencia: el cinturón de seguridad no es solo para los que están adelante, y no los multen, sino que debe ser usado en todo momento y en todos los asientos”.

Ricardo Suárez, jefe de producto de Nissan, considera que los riesgos para los ocupantes de un vehículo son los mismos para todos, en caso de una volcadura, aunque, al igual que Diego Ordóñez, considera que la tecnología ha desarrollado tantos beneficios y ha llegado al punto que el habitáculo del automotor, que es donde están los ocupantes, sea la parte más segura del automotor.

Ambos refieren que los carros modernos están diseñados para que quien los utiliza salga lo menos afectado en un siniestro. Por ejemplo, están diseñados para que la parte donde va el motor y el maletero, hablando de un sedan, se comprima y capte todo el golpe para que los ocupantes no sufran consecuencias fatales. Pero es vital ser responsables, como conductor y ocupante.

