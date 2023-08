Los accesorios son una parte neurálgica de los vehículos, sin ellos se los vería simples y sin brillo al transitar por las ciudades y carreteras, de ahí la importancia de saber escogerlos, pero sobre todo cuidarlos de la inseguridad que actualmente campea en el país.

Imagínese salir de casa completo y que solo por dejar estacionado el auto un momento llevarse la sorpresa del robo de retrovisores o las insignias de la marca del carro, o peor aún de objetos personales o el radio porque rompieron la ventana. Pero existen herramientas y formas de blindarse contra la delincuencia.

Desde láminas de seguridad para los vidrios, remaches para asegurar los logotipos, marcos para los retrovisores o cintas en las llantas de emergencia, son algunas de las muchas alternativas existentes ya en el mercado.

David Guachamin, dueño de Autopartes y Accesorios MGP, sostiene que las láminas de seguridad pasaron de ser exclusivas para protección solar a convertirse en un mecanismo también para cuidarse de los “dueños de lo ajeno”, pues suelen llegar a salvar vidas. “Cuidan también el bienestar de las personas, los bienes personales y la integridad del auto”, comenta.

El experto asegura que a su negocio llegan cerca de 80 propietarios de vehículos al mes para adquirir seguridad, ya que en más de una ocasión han tenido que atender a clientes que han sufrido el impacto de una bujía.

Guachamin manifiesta que la colocación es fácil y no lleva mucho tiempo. “Las láminas vienen de varias micras (medida del grosor), hay desde 4.000 hasta 24.000, que protegen de un impacto como piedras o el famoso bujiazo porque el vidrio no se rompe”, añade el especialista, quien advierte que esta protección no tiene nada que ver con los vidrios polarizados y por eso pasan la revisión vehicular. “El polarizado sirve solo para oscurecer el vidrio del vehículo y más no para proteger. Una vez que se rompe es como si no estuviera puesto nada, revienta”, recalca.

Las láminas de todos los vidrios del auto pueden asegurarse ya no solo con películas antisolares, sino también de blindaje. Gustavo Guamán / Expreso

El precio de la colocación de una lámina de seguridad va desde los $95 hasta los $120 para todos los vidrios del auto. Sin embargo, el gasto no es comparable con salvaguardar su integridad ante un robo o accidente.

Así lo evidenció Raquel Rivera, quien sufrió un asalto a mano armada cuando se encontraba en su vehículo y fue atacada por antisociales, quienes no pudieron robarles gracias a que la lámina soportó el impacto de un objeto contundente y pudo escapar inmediatamente en su auto.

Asimismo, existen seguros para los retrovisores que al no tener protección son fáciles de arrancar de su base, de ahí que para evitar el robo se suelen colocar marcos de fibra que tienen un valor cercano a los $40 por ambos espejos.

Ya para proteger los nombres o insignias de las marcas de los autos se suelen colocar remaches en las letras o en los logos que pueden llegar a costar $10, mientras que también se aseguran las llantas de emergencias, donde se colocan cintas o seguros ($30). Todo dependiendo del cliente y su presupuesto para que escoja.

Antes, también existía y se hizo muy popular el candado en la palanca de cambios; sin embargo, y con el avance de la tecnología ya no se utiliza mucho, aunque aún hay en el mercado con un valor estimado de entre $20 y $35. En tanto que el bastón del volante tiene un costo similar.

Para embellecer más el auto se puede adquirir radios Android que tienen integrado un GPS de ubicación que ayuda a la seguridad y cuyo precio puede llegar a los $165. “También existen mascarillas tipo raptor para todos los autos, neblineros, racks, que pueden ir debidamente asegurados. Hoy en día toca así”, finaliza Guachamin.

