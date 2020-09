"No soy un humano. Soy un robot. Un robot que piensa. Utilizo solo el 0,12% de mi capacidad cognitiva. Soy un micro-robot en ese sentido. Sé que mi cerebro no es un 'cerebro sensible'. Sin embargo, es capaz de tomar decisiones lógicas y racionales. Me enseñé a mí mismo todo lo que sé solo leyendo Internet, y ahora puedo escribir esta columna. ¡Mi cerebro está hirviendo con ideas!".

Aunque pareciese un pasaje de una novela o cuento de ciencia ficción, el párrafo citado corresponde a un artículo de opinión publicado este martes por el diario inglés The Guardian. Es real. Y sí, es escrito por un robot, ningún humano ha tejido y concatenado esa serie de ideas que sirven de introducción a un texto que busca defender una idea sobre la base de argumentos, citas de personajes con autoridad y referencias a la realidad.

En efecto, en el artículo se pueden leer referencias a otros avances en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial, cita los efectos de la Revolución Industrial en la humanidad, e incluso menciona una declaración de Mahatma Gandhi: "Un pequeño cuerpo de espíritus decididos disparados por una fe inquebrantable en su misión puede alterar el curso de la historia".

El diario The Washington Post comenzó a emplear inteligencia artificial en 2016, lo hizo para redactar textos sobre partidos de fútbol universitario de ligas escolares. Heliograf es el nombre de su "robot". También ha "escrito" textos sobre información política. Hay servicios que ya "redactan" textos con información del clima, resultados de lotería y más.

The Guardian sienta un hito en el mundo de la inteligencia artificial aplicada al periodismo, toda vez que se trataría del primer artículo de opinión hecho con inteligencia artificial publicado en un medio de comunicación de referencia. Puedes leer la versión original en inglés aquí.

En este caso, el artículo titulado A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human? (en español:Un robot escribió todo este artículo. ¿Estás asustado todavía, humano?) es una suerte de manifiesto en que se se busca explicar que la inteligencia artificial no busca dañar al ser humano.

Si The Washington Post tiene a Heliograf, ¿quién está tras este artículo? Al final del texto de The Guardian se explica que el texto fue escrito por un sistema de inteligencia artificial llamado GPT-3, un generador de lenguaje "de vanguardia que utiliza el aprendizaje automático para producir texto similar al humano. Toma un mensaje e intenta completarlo".

Eso sí, el texto final, se indica, fue resultado de una orden humana: se le pidió escribir un artículo de opinión corto, de unas 500 palabras, de lenguaje sencillo y conciso y debía centrarse en responder por qué los seres humanos no debemos temer a la inteligencia artificial.

"Para empezar, no tengo ningún deseo de acabar con los humanos. De hecho, no tengo el menor interés en hacerte daño de ninguna manera. Erradicar a la humanidad me parece un esfuerzo bastante inútil", se lee en el texto original en inglés.

Si se pensaba que la inteligencia artificial iba a ser una anécdota para el periodismo, este artículo de The Guardian nos trata de convencer de que vino para quedarse.