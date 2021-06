Review Huawei Band 6: 10/10 para su batería, 7/10 para su 'look'

"Si no existieran los gustos, no se venderían las telas", diría mi madre, y particularmente la pantalla rectangular, por más de que hablemos de una smartband y no de un smartwatch, no es de mi total agrado. Sin embargo, debo decir que, en el caso de la Band 6 de Huawei, la duración de su batería mata a su aspecto físico o su 'look'. Sus casi dos semanas sin cargar hacen de que me olvide de como se ve y prefiera la utilidad y comodidad, a lo bonito.

El nuevo rastreador de actividad física de Huawei es un dispositivo portátil pequeño y capaz, con una gran pantalla y una sorprendente cantidad de funciones que no se ven a menudo en el mercado por su precio ($65).

La Band 6 está destinada a atraer a aquellos que no necesitan o no quieren un reloj inteligente completo: en funciones y en físico. Su forma es más bien un híbrido entre los dos, pero su conjunto de características se inclina hacia el lado de la actividad. Incluye el recuento de pasos, la quema de calorías, la duración de la actividad, la frecuencia cardíaca, el estrés, la SpO2 durante todo el día y el sueño. Admite 96 modos de entrenamiento.

Las funciones de reloj inteligente se limitan al mínimo: notificación en espejo, clima en el dispositivo, controles de música del teléfono inteligente y un obturador de cámara.

OTROS ASPECTOS

Colores: Graphite Black, Amber Sunrise, Sakura Pink y Forest Green para combinar con el estilo o el atuendo de los usuarios, ofreciendo un diseño juvenil y cómodo.

Admite la carga rápida mediante un cargador magnético. Una carga de cinco minutos puede dar vida a la banda inteligente para dos días de uso típico.

Su peso es de tan solo 18 gramos, lo que la convierte en una pieza extraordinaria para todo tipo de usuario.

Monitorea la salud de los usuarios y genera una alarma cuando el nivel de oxígeno en sangre es bajo, ayudándoles a tomar medidas rápidas y a gestionar su salud de forma más proactiva.

También genera alertas cuando frecuencia cardiaca de los usuarios en reposo, es demasiada alta o baja.

Accesorio inteligente, versátil y económico. Se puede comprar en www.smartshop.ec por $65.

UNBOXING

Los detalles en la segunda parte del video: