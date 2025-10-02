Puertos USB del televisor: cinco usos esenciales

Este conector es clave para mejorar tu experiencia: carga tu móvil, navega con teclado y ratón. Conoce más en esta nota

Es una fuente de energía extra que te permite cargar dispositivos y alimentar accesorios sin ocupar más enchufes de pared.

El televisor moderno se ha transformado en el centro de entretenimiento del hogar, pero un componente esencial suele pasar desapercibido: el puerto USB. Aunque la mayoría de las personas solo lo usan para ver videos o fotos guardados, este simple conector abre la puerta a una serie de funciones que mejoran la experiencia de uso sin necesidad de gastar en equipos adicionales. Conoce cómo sacarle el máximo provecho a este valioso recurso.

1. Convierte tu TV en un cargador de emergencia



El puerto USB de tu televisor actúa como una fuente de energía extra. Esta función es muy práctica cuando los enchufes de la sala están ocupados o necesitas cargar un dispositivo pequeño. Puedes conectar tu celular, smartwatch o auriculares inalámbricos directamente al televisor para que recuperen batería. También es útil para alimentar reproductores de streaming, como el Fire TV Stick o Chromecast, sin ocupar un enchufe extra.

2. Navega más rápido: conecta teclado y ratón



Usar el control remoto para escribir búsquedas en YouTube o ingresar contraseñas en Netflix puede ser lento y frustrante. La solución es sencilla: conecta un teclado y un ratón directamente al puerto USB. Esto transforma la experiencia de navegación, volviéndola tan fluida y rápida como si estuvieras usando una computadora.

3. Mejora el ambiente con luces LED



Una forma económica de mejorar la calidad de imagen es usando la iluminación de sesgo. Se trata de tiras de luces LED que se colocan detrás del televisor. Estas se alimentan a través del puerto USB, y al encenderlas, reducen la fatiga visual y mejoran la percepción del color negro y el contraste general de la imagen.

4. Graba tus programas favoritos



Algunos televisores (especialmente los Smart TV) permiten grabar contenido directamente de la televisión a una memoria USB o disco duro externo. Esto es ideal para guardar un evento deportivo o tu programa favorito para verlo más tarde, sin depender de servicios de streaming o grabadoras externas.

5. Actualiza tu equipo sin internet



Si tu conexión Wi-Fi falla o tu televisor no se actualiza automáticamente, el USB es tu salvación. Puedes descargar el software más reciente del fabricante en una memoria, conectarla al televisor y realizar la actualización de forma manual. Este proceso suele corregir errores y mejorar el rendimiento del sistema operativo.

El puerto USB demuestra ser una herramienta versátil que amplía las capacidades de cualquier televisor. Revisar el manual de usuario de tu modelo es el primer paso para desbloquear estas funciones y transformar tu centro de entretenimiento, haciendo que el televisor sea mucho más útil de lo que habías imaginado.

