HDMI ARC: el sonido de tu TV en alta calidad con un solo cable

El cable HDMI es un elemento esencial para la mejora de audio en tus dispositivos

Si el audio de tu televisor no te permite disfrutar plenamente de tus series y películas favoritas, existe una solución sencilla que seguramente ya tienes en casa: el HDMI ARC. Este conector mejora la calidad del sonido y representa una evolución en la forma en que se transmite el audio a equipos externos, como barras de sonido o sistemas de altavoces. De esta manera, se convierte en una opción práctica y efectiva para elevar tu experiencia de entretenimiento.

RELACIONADAS Los MacBook Pro integran chips de 10 núcleos y recuperan puertos HDMI y SD

¿Cuál es la diferencia entre HDMI ARC y eARC?

Como toda tecnología, el HDMI ARC ha evolucionado. Su sucesor, el HDMI eARC, amplía las posibilidades y corrige limitaciones del primero. Estas son sus diferencias principales:

HDMI ARC (Audio Return Channel): Permite mejorar la calidad del sonido y simplificar las conexiones. Antes era necesario un cable adicional (analógico u óptico) para enviar el audio del televisor a un sistema de sonido. Con el ARC, los datos de audio digital viajan a través del mismo cable HDMI.

Limitación: Su ancho de banda es reducido, por lo que solo transmite formatos de audio comprimidos, como Dolby Digital y DTS.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel): Es la versión mejorada, con mayor ancho de banda. Esto le permite transmitir formatos de audio de alta resolución y sin comprimir, como Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio y tecnologías envolventes como Dolby Atmos y DTS:X.

Conexión bidireccional, menos cables.

El HDMI ARC simplifica la configuración al crear una conexión bidireccional: la señal de audio puede viajar en ambas direcciones a través de un solo cable.

Antes de esta tecnología, escuchar el audio de aplicaciones de streaming requería un cable adicional conectado a la barra de sonido o a los altavoces, lo que complicaba la instalación. Con HDMI ARC, cualquier fuente de audio (TV, consola de videojuegos o reproductor Blu-ray) puede enviar sonido de regreso al sistema de altavoces usando el mismo puerto HDMI, reduciendo así la cantidad de cables y facilitando el uso.

La revolución del sonido en casa

La llegada del HDMI transformó por completo la experiencia de entretenimiento en casa. Hoy ya no es necesario ir al cine para disfrutar de un audio envolvente: basta con conectar el televisor a un sistema de sonido compatible para vivir una experiencia cinematográfica sin complicaciones.

El HDMI ARC no es solo una función técnica; es una herramienta sencilla y eficaz que deja atrás el sonido plano de los televisores. Al aprovecharla, puedes transformar tu sala en un espacio con audio digno de cine, sin instalaciones complejas ni múltiples cables.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí