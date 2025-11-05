Plan 2040: China busca dominar la industria de autos eléctricos e inteligentes

El país asiático acelera camino a la movilidad sostenible con su Hoja de Ruta 3.0, busca ser el centro global de innovación

La automatización de su mercado automotriz es uno de los objetivos asiáticos.

La Sociedad de Ingenieros Automotrices de China publicó Plan 2040, con retos que enfrentarán los fabricantes de ese país que quieran tener un papel más protagónico en términos de producto, tecnología y desarrollo sostenible.

RELACIONADAS Chevrolet Groove 2026 llega a Ecuador con nuevo diseño y más tecnología

La publicación, con fecha 22 de octubre, establece una “Hoja de Ruta 3.0 para la tecnología de vehículos de nuevas energías”, la cual se basa en las versiones de 2016 y 2020, enfatizando una perspectiva global basada en el desarrollo de vehículos de bajas y cero emisiones, la modernización continua de los automóviles de nuevas energías (NEV) y la evolución de los autos inteligentes conectados.

Autos eléctricos en Ecuador: JAC Azul suma electrolineras y amplio portafolio Leer más

También abordan puntos críticos del desarrollo tecnológico, señalando que los motores de combustión interna seguirán siendo fuente de energía importante para los carros.

Este objetivo establece una serie de objetivos clave a cumplir por parte de la industria automotriz china a 2040, entre los que se incluyen:

Emisiones de carbono: en 2028 se espera que las emisiones de carbono de la industria automotriz alcancen su punto máximo, pero la meta es que bajen un 60% para 2040.

Sistema de tráfico: se buscará tener un modelo de transporte dominado por autos inteligentes, conectados y NEV, buscando llegar a los "cero accidentes, cero víctimas y alta eficiencia operativa".

Masificación de los vehículos NEV: se espera que en 2040 la penetración de los vehículos NEV supere el 80%, acelerando la electrificación de la industria.

Infraestructura conectada e inteligente: se conformará un ecosistema inteligente que incluye intercambio de datos de los autos, de la carretera y de la nube, lo que permitirá el manejo autónomo a gran escala.

Centro global de innovación: China quiere ser el próximo centro global de innovación en tecnología automotriz, con el objetivo de fomentar el desarrollo integrado de la educación, el talento y la tecnología.

Siga leyendo: (Autos pequeños desaparecen en Europa por regulaciones, no por falta de demanda)

Ecosistema industrial moderno: se busca construir un ecosistema industrial automotriz moderno, que sea colaborativo, eficiente, innovador, resiliente, seguro, con bajas emisiones de carbono y sostenible, con miras a lograr un desarrollo ecológico, inteligente y refinado.

Competitividad global: los fabricantes chinos mejorarán significativamente su competitividad global mediante empresas proveedoras de componentes muy integradas con el sistema industrial global, posicionando a China entre las principales potenciales automotrices del planeta.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!