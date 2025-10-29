Chevrolet Groove 2026 llega a Ecuador con nuevo diseño y más tecnología

El modelo se renueva con mayor seguridad y confort. General Motors busca mantener el liderazgo del SUV más vendido en Ecuador

Las líneas y el diseño del Chevrolet Groove 2026 cautivan por su sofisticación.

General Motors presentó en Ecuador el moderno Chevrolet Groove, un SUV renovado que es el más vendido del mercado nacional y que ahora debuta sobre una nueva plataforma, con mayores dimensiones, más equipamiento y avanzados sistemas de seguridad.

RELACIONADAS Chevrolet refuerza a su red con experiencia real de manejo de camiones Isuzu

Según la marca, desde su lanzamiento en 2020, el modelo se ha consolidado como líder del segmento de SUVs compactos, siendo hoy el SUV más vendido del país, con más de 11.000 unidades expendidas localmente y 44.000 en toda la región del Pacífico.

General Motors Sudamérica refuerza su marketing con la llegada de Gustavo Aguiar Leer más

El modelo evolucionado llega al mercado ecuatoriano con una propuesta superior con mejores características y en dos versiones: LTZ, enfocada en funcionalidad y estilo; y el RS (Rally Sport), con un look deportivo, parrilla oscurecida, rines exclusivos y detalles interiores diferenciados.

“Con el nuevo Chevrolet Groove presentamos un SUV completamente renovado, adaptado a las condiciones de nuestro país y pensado en las necesidades de nuestros clientes. Este modelo combina diseño moderno, mayor tecnología, seguridad avanzada y un motor de alta eficiencia que eleva la experiencia de conducción en todo tipo de terreno", precisó Oswaldo León, Country Manager de General Motors Ecuador.

"El nuevo Chevrolet Groove es un producto superior, que entrega a los clientes mayor comodidad y seguridad. Estamos seguros de que, gracias a sus innovaciones, continuará siendo un referente en el segmento y acompañará a miles de familias ecuatorianas en sus próximos grandes momentos”, remató León.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!