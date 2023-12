Pedaleando: Johnny Tomalá, pura tenacidad sobre dos ruedas

Su última ruta la realizó el domingo 10 de diciembre, cuando se unió a un ciclopaseo de 84 km, entre Guayaquil y General Villamil, Playas, prueba en la que Johnny Tomalá Gonzabay hizo 3h45m, tiempo quizás un poco mayor al del resto, pero que cobra mucho valor al pedalear sin su extremidad derecha inferior.

“No me siento discapacitado, eso solo está en la mente. Puedo hacer de todo, los límites los ponemos nosotros mismos. No me interesa si llego primero, segundo o último. Lo único que busco es dar lo mejor de mi”, dijo el joven de 28 años quien explica que para cada ruta usa un zapato especial que sujeta con clips al pedal de la bicicleta para tener más seguridad.

Johnny cuenta que perdió la pierna en un accidente cuando tenía 15, mientras laboraba repartiendo agua en Santa Elena, donde reside. Ahí, dice, aprendió a andar en bicicleta hace 4 años y, desde hace 2, compite a nivel nacional con el grupo Ballenita Biker Team.

Actualmente busca un empleo para poder subsistir, pues es su madre la que corre hoy en día con todos los gastos.

