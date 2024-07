Los nuevos modelos de ORGU FORD, el próximo nivel en innovación y seguridad

Orgu Ford, sinónimo de innovación en el sector automotor presentó una gama de vehículos todoterreno, destacando el nuevo Bronco Wildtrak, que lleva la aventura todoterreno a un nuevo nivel con su combinación entre potencia, seguridad y rendimiento.

Esta versión viene equipada con un motor EcoBoost® Bi- Turbo de 2.7 L, ofreciendo 315 caballos de fuerza y 542 Nm de torque, lo que la posiciona como una opción premium en su clase. Está diseñada para enfrentar los terrenos más desafiantes. Sus neumáticos de 17 pulgadas y la tracción 4x4, combinados con ejes delantero y trasero con bloqueo diferencial, aseguran un rendimiento superior en condiciones adversas. Además, cuenta con el sistema G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain), que incluye modos de manejo como Normal, Eco, Deportivo, Resbaladizo, Barro, Arena y Baja. Estas características ofrecen una gran versatilidad, permitiendo a los conductores explorar cualquier tipo de terreno con confianza y control total.

La nueva Ford F150 ha captado gran interés debido a su robustez y versatilidad mejoradas con nuevas características y tecnología. CORTESÍA

Junto a este icono de la aventura, se presentaron los modelos Escape Titanium 1.5, Escape 2.5 Titanium FHEV, Escape 2.5 Platinum FHEV y las F-150 2024.

El Escape Titanium 1.5, por su parte, está equipado por un motor EcoBoost de 1.5L que genera 184 Hp y 248 Nm de torque. Este SUV es el más tecnológico del segmento con características como la pantalla táctil de 13.2” y Ford Co-pilot 360 que incluye control de velocidad adaptativo con sistema stop-and-go, sistema de centrado en el carril, asistente de manejo evasivo, entre otras, garantizando una conducción segura y eficiente.

Los modelos Escape 2.5 Titanium Full Hybrid y Escape 2.5 Platinum Full Hybrid combinan un motor de combustión y un motor eléctrico para ofrecer un rendimiento inigualable. Con una autonomía de 892 km por tanque, su tecnología híbrida no solo maximiza la eficiencia del combustible, sino que también reduce las emisiones, haciéndolos eco amigables. Además, su diseño innovador incluye una elegante barra LED y un sistema de rejillas activas para mejorar la aerodinámica y la eficiencia del consumo de combustible. Orgu Ford también introdujo las F-150 XLT y Lariat 2024, unas pick-ups que combinan poder y sostenibilidad de manera excepcional. Equipadas con un motor 3.5L V6

PowerBoost Full Hybrid, estas camionetas generan 430 hp y ofrecen un rendimiento de combustible sobresaliente, reduciendo significativamente la huella de carbono.

"Estamos entusiasmados en presentar nuestra última innovación, el Bronco Wildtrak, junto con otros modelos líderes en sus segmentos", comentó Daniel Yánez, Gerente de Marketing de Orgu Ford. "Estos modelos son una oportunidad única para que nuestros clientes experimenten de primera mano la calidad, la tecnología avanzada y la potencia que caracterizan a Ford."

Ford siempre está a la vanguardia, en innovación, seguridad y performance en el mercado automotor ecuatoriano.

