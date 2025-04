Nintendo Switch 2: ¿Cuándo saldrá al mercado? Precio, características y más

Nintendo ha dado un paso gigante hacia el futuro de los videojuegos con la presentación oficial de la Nintendo Switch 2. En un evento especial de su serie Direct, la compañía japonesa reveló la fecha de lanzamiento, el precio y una serie de características innovadoras que prometen revolucionar la experiencia de los jugadores. La consola llegará al mercado el 5 de junio de 2025, con un precio recomendado de 449,99 dólares.

Una de las grandes sorpresas de la nueva Switch es su pantalla de 7,9 pulgadas con resolución 1080p, que ofrece una calidad visual impresionante. A pesar de no ser una pantalla OLED, la consola promete brindar una experiencia visual de alta gama, capaz de soportar 120 fps y HDR en su pantalla portátil. Además, al conectarla a un televisor, se podrá disfrutar de resolución 4K y HDR.

Un diseño familiar, pero mejorado

La Nintendo Switch 2 mantiene la esencia de su predecesora, pero con notables mejoras en cuanto a potencia y funcionalidades. El sistema está equipado con un nuevo hardware que permite una mayor capacidad de procesamiento, ideal para juegos más exigentes. Los Joy-Con se han actualizado con nuevas funciones, incluyendo la posibilidad de usarlos como un ratón, lo que mejora la precisión en juegos de disparos y estrategia. Los jugadores también podrán conectar un ratón USB para una experiencia aún más precisa. Además, la consola será compatible con los accesorios de la Nintendo Switch original, lo que facilita la transición para los usuarios actuales.

Novedades para los jugadores

Uno de los anuncios más esperados fue la llegada de Mario Kart World, un título de lanzamiento que promete ser una de las grandes atracciones del catálogo inicial. Este nuevo juego de la saga de karting contará con personajes jugables inéditos, nuevos vehículos que transforman en aviones durante las carreras, y un modo de mundo semiabierto similar al de juegos como Forza Horizon. Mario Kart World estará disponible el mismo día del lanzamiento de la consola, y Nintendo ha prometido más detalles en una presentación especial el 17 de abril.

Además, la consola contará con innovaciones como el GameChat y el Botón C en los nuevos Joy-Con. El Botón C facilitará el acceso a las funciones de chat de voz y transmisión en vivo, lo que permitirá a los jugadores mantenerse conectados con amigos mientras disfrutan de sus juegos favoritos. El sistema también incluye un nuevo accesorio de cámara que permitirá transmitir tu rostro durante las partidas.

Especificaciones y funciones

Las especificaciones técnicas de la Nintendo Switch 2 no dejan de impresionar. Además de la pantalla de alta calidad, la consola presenta un micrófono integrado con tecnología de cancelación de ruido, ideal para el chat de voz. Los Joy-Con 2 se conectan de manera magnética y ofrecen palancas más grandes, mejorando la ergonomía y la precisión. La nueva puerto USB-C permitirá la carga y la conexión de accesorios, incluyendo la nueva cámara.

En cuanto a los juegos, varios títulos existentes de la Nintendo Switch recibirán actualizaciones para aprovechar al máximo las capacidades de la nueva consola. Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV y Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World serán solo algunos de los juegos que verán nuevas funciones, como el uso de la cámara y mejoras en el multijugador.

Juegos nuevos y actualizaciones

La Nintendo Switch 2 también contará con nuevos títulos exclusivos, entre los que destacan Metroid Prime 4: Beyond, que se lanzará con una edición especial para la consola, permitiendo jugarlo en 4K y 60 fps. Otros juegos importantes incluyen Pokémon: Legends Z-A y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, los cuales llegarán con mejoras y contenido adicional.

Nintendo también ha anunciado Nintendo Switch 2 Welcome Tour, una especie de demostración interactiva que permitirá a los usuarios explorar todas las capacidades de la nueva consola a través de divertidos minijuegos. Aunque esta será una experiencia paga, promete ser una excelente forma de conocer todo lo que la Switch 2 tiene para ofrecer desde el primer día.

