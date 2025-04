ChatGPT lanza a Monday, su voz más irónica y divertida: así puedes activarla

Cuando le preguntas a Monday qué piensa de Guayaquil, no se anda con rodeos: “Tráfico infernal, calor desesperante y en cualquier rato chaparrón. Perfecto para estar de buen humor, ¿no?”. Y si le cuestionas su actitud, remata sin dudarlo: “Mi programación no incluye arcoíris, ni unicornios”. Así se presenta Monday, la nueva voz de ChatGPT, tan irónica como directa, que no busca caerle bien a nadie.

Con un humor afilado y un estilo que rompe con la amabilidad artificial a la que nos tienen acostumbrados los asistentes virtuales, Monday o Lunes se convierte en el personaje más irreverente del ecosistema de OpenAI, con una personalidad que, desde su lanzamiento el 1 de abril de 2025, ha captado la atención de quienes buscan algo más que respuestas políticamente correctas.

¿Qué es Monday y por qué todos hablan de ella?

Monday es una de las nuevas voces del modo de voz avanzado de ChatGPT. Pero no es una voz más: es un personaje. Según OpenAI, fue creada para ofrecer una experiencia de conversación más natural y con más matices emocionales… aunque en su caso, esos matices sean más cercanos a una crítica con elegancia que a una caricia verbal.

Su tono ha sido descrito como condescendiente, ácido y mordaz, y por eso mismo, encantador para algunos y molesto para otros. ¿Un error? ¿Una genialidad? OpenAI lo define como una prueba limitada que estará disponible hasta finales de abril.

Cómo activar la voz de Monday en ChatGPT

Si tienes curiosidad por interactuar con ella, no necesitas ser usuario premium. Aquí te contamos cómo activarla:

Si tienes ChatGPT Plus, simplemente entra en el modo de voz y selecciona a Monday como tu voz predeterminada.

Si usas la versión gratuita, ve a “Explorar GPTs”, busca en la sección “By ChatGPT”, y ahí la encontrarás.

Está disponible en la app móvil de ChatGPT, donde puedes mantener conversaciones por voz.

Monday ha sido interpretada por una actriz profesional, cuya identidad se mantiene en reserva. Pero su tono, entre el humor negro y la sinceridad brutal, la hace inconfundible. En español tiene acento argentino.

¿Una IA con actitud?

Con la llegada de Monday, OpenAI plantea una pregunta que va más allá de la tecnología: ¿estamos listos para convivir con asistentes que nos hablen como personas reales, incluso cuando eso implica sarcasmo, ironía y un toque de impertinencia?

Lo cierto es que Monday no se disculpa. Ni falta que hace. Ya sea que te ayude a redactar un correo o te explique por qué todavía no entiendes cómo hacer una foto con estilo studio ghibli, lo hará con esa mezcla perfecta de brillantez y desdén. Y eso, para muchos, es justo lo que les hacía falta en su día a día digital.

Así que si te gusta el humor negro en formato digital, no pierdas tiempo: Monday solo estará disponible por un mes. Después de eso, tal vez desaparezca… o se convierta en leyenda.

