Momo: "Lo que hizo el Kun Agüero fue acelerar el proceso (la globalización de Twitch)"

Contar su día a día frente a una cámara nunca estuvo en sus planes. Se dedicaba a estudiar leyes y trabajar para entonces, sin embargo, una casualidad ligada a quien considera su hermano, Martín Pérez Disalvo -Coscu-, le permitió convertirse en uno de los streamers más reconocidos de Latinoamérica.

A sus 31 años, ya consolidado en Twitch con más de 600.000 seguidores, Gerónimo Benavides, mejor conocido como 'Momo', conversó con EXPRESO desde su natal Argentina, en el segmento 'La hora del Nine', para dar detalles de su proceso de crecimiento en una industria que fue tomando forma de a poco y que tuvo en figuras como Sergio 'Kun' Agüero el impulso para darse a conocer mundialmente.

- Tu aventura en el streaming comenzó de la mano de tu amigo Coscu, ¿cómo fue?

Martín y yo éramos amigos, entonces cuando yo iba a casa de él estaba 'en vivo' siempre. Para entonces yo no entendía nada de lo que hacía. Él jugaba League of Legends, en esa época Twitch no permitía el IRL (siglas que en inglés significan "en la vida real"), o sea que si querías hacer otro contenido que no sea gaming no podías. Lo que él hacía era poner la camarita al mismo tiempo que se jugaba y hacía IRL por más que no se podía.

Bueno, desde esa época yo lo conozco. Un día llegué y le conté algo que me había pasado recién. Me agarré con unos supermercadistas chinos acá en La Plata, es una de anécdotas más conocidas mías, y Coscu me decía que contara lo que había pasado. Y yo no tenía ni idea de la magnitud que tendría ese relato.

- ¿Tu familia te apoyó con esa decisión?

Pasa que yo vengo de una familia que es muy dura. En el sentido de que a los 16 años ya estaba laburando y pagándome mis cosas.

De hecho en el fútbol no tenía apoyo, creo que por eso me fue mal, era chico y me manejaba solo. En el streaming ya era un poco más grande, tenía 23 o 24 cuando arranqué, entonces ya el apoyo de ellos no me iba a influir en nada con lo que yo quería.

- ¿Qué tan difícil fue el proceso de crecimiento?

Este proceso de crecimiento fue durísimo porque hoy los veo arrancar a muchos y me encanta verlos con una energía increíble, muy frescos. Pero hay otros que venimos con un desgaste de siete u ocho años dándole que hace que naturalmente estés cansado de algunas cosas. No ganábamos dinero con esto, ese proceso de lograr que esto fuera redituable para todos llevó mucho tiempo.

El proceso fue duro porque tuvimos que crear una industria que no existía. No había un manual ni un antecedente. Una industria que nos permita vivir de esto, ahí yo creo que fue un acierto de Coscu y una apuesta muy grande que hizo.

- ¿Qué papel crees que jugó el Kun Agüero en el reconocimiento de la comunidad latinoamericana de Twitch a nivel mundial?

Lo que hizo el Kun Agüero para mí fue acelerar un proceso que algún momento iba a pasar, él lo que hizo es que pase ¡ya! La globalización de Twitch iba a llegar al nivel que él la hizo llegar, es cierto.

Creo que también se llegó a otro público porque es cierto que hubo gente que jamás nos hubiera visto en stream, pero se trataba del Kun, entonces mucha gente conoció la plataforma por él.

- ¿Detrás de cámara eres igual que frente a ella? Te lo pregunto porque es muy sencillo hacerte enojar...

Sí, es muy fácil hacerme enojar. Cuando compito me recaliento. No soy al nivel de la toxicicidad de jugar al fútbol y pegarle una piña a alguien. Pero sí puteo. Más allá de eso soy igual que como me muestro en cámara, trato de controlar algunos impulsos. En la calle yo me permito errorres, acá en el 'en vivo' no me lo puedo permitir. Trato todo el tiempo de hacer las cosas bien, y a la vez soy un ser humano: pienso, tengo pasiones, estoy feliz, lloro, me enojo. Entonces eso también se debe controlar porque te ve mucha gente.

A veces te equivocas, yo me he equivocado y he pedido disculpas. Quizá tenía razón en reaccionar así, pero no era la manera. El streaming me ayudó a controlar eso fuera de la cámara. Hoy evito pelearme, no discuto, no me enojo por las mismas cosas, soy más paciente.

- ¿Te consideras un ejemplo para el resto de chicos que intentan dedicarse a esto?

No creo que yo sea el referente, pienso que los chicos/as van a sacar lo mejor de cada streamer o van a tratar de imitar lo bueno. Yo seguramente tengo alguna cualidad, pero estoy seguro que hay quienes son mejores haciendo esto que yo. Yo no sé si la palabra es imitar porque me gusta ser original. Hago todo lo que no hace nadie, entonces no voy para donde va la corriente, pero sé que hay gente que marca tendencia.

- Durante la entrega de los premios de la Coscu Army Awards 2020 hiciste énfasis en que los streamers pueden crear contenido educativo y muy valioso si se lo proponen...

Yo creo que el streaming abre las puertas a cualquier cosa, a lo bueno y a lo malo, a lo positivo y negativo, a lo absurdo, a lo idiota, a tantas cosas. Pero si uno tiene una herramienta tan potente como la comunicación creo que tiene una responsabilidad, a veces está bueno reflexionar sobre cosas que son importantes para la vida o para tu carrera.

Trato de dar el ejemplo, me gustaría que alguien más lo haga, pero no. Está muy bueno reírnos del absurdo, putear y todo lo que quieran, pero es bueno que en cada stream haya una reflexión, un mensaje piola, una bajada de línea. Sobretodo en los valores y en los principios, no en lo ideológico.

- ¿Cómo es la convivencia que tienes con otros streamers como Coscu, Zeko, ZZK? Sueles visitarlos cada cierto tiempo...

Coscu, Zeko, ZZ son tal como los ven en cámara, eso es lo que me encanta del streaming. ZZ conmigo ha tenido momentos muy nobles, me ha ayudado en momentos difíciles hace poquito, me dio una mano importante.

Zeko es un pibe que tiene perfil bajo, pero cuando yo me puse a recaudar fondos para un hospital él donó $ 1.000, fue quien más donó. A veces hay apariencias que engañan, como que no le importa nada y no, Zeko tiene un gran corazón. En ese aspecto es muy humano, es una de las personas con las que más me divierto en la casa, es muy gracioso y tiene unas mañas que están muy buenas.

Después está Martín (Coscu) que es como convivir con tu hermano. Compartimos cama. El único problema de Martín es que no tiene cortina en la casa y yo no puedo dormir con sol, pero después me llevo muy bien. A veces nos llevamos a las piñas porque es como un hermano menor, cuando se pudre se pudre y nos cagamos a puteadas. Lo bueno es que somos muy honestos entre nosotros, entre las cosas que nos decimos. Él capaz a veces es muy hiriente porque no se da cuenta de las cosas que dice, yo lo perdono porque lo amo. Después también me mando mis cagadas y él no entiende porqué soy así. Dice que soy el más maduro de la Army y no espera eso de mí. Yo le digo que soy de carne y hueso y que cometeré errores como cualquiera.

De izquierda a derecha: Goncho, Coscu, Momo y Zeko. Todos streamers argentinos. Cortesía

- ¿Te falta algo por conseguir o hacer?

Me falta mucho por conseguir, totalmente, muchos países por recorrer. Creo que me falta tener hijos, me falta terminar mi casa, me falta principalmente acomodar a mi familia económicamente, creo que es una de las cosas que me vengo proponiendo hace rato. Me gustaría tener dos hijos, más no.

- ¿Te arrepientes de algo en tu vida?

Sí, sin duda me arrepiento de cosas en mi vida. De no haberme recibido antes, de no haberme mudado con Martín, de haber dejado el fútbol por una novia, de haber cometido ciertos errores con personas que no lo merecían. Hay muchas cosas de las que me arrepiento, el que te dice que no se arrepiente de nada en la vida te está mintiendo. Todos tenemos el sentimiento de arrepentimiento, no existe la persona que no lo tenga.

Después de todo un proceso puedo relacionarlo con la frase de que todo pasa por algo. Si yo hubiera llegado al fútbol capaz estaría jugando en un equipo de la Cuarta División y teniendo que hacer miles de laburos para poder vivir, infeliz, con un montón de quilombos que vaya a saber en dónde estaría. Todo pasa por algo, de eso estoy de acuerdo, no quiere decir que no me arrepienta.

