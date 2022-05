Con el desarrollo de la realidad virtual y la realidad aumentada en los juegos online, los mundos digitales ya son mucho más que una simple fantasía. Recientemente, la tecnología ha dado un paso más allá llegando hasta el metaverso, una experiencia completamente nueva y mucho más inmersiva en cuanto a universos virtuales. Pero ¿qué es exactamente el metaverso y qué cambios traerá para los juegos de casino? Aquí te lo contamos en detalle.

La ciencia ficción lo predijo

El metaverso no es una idea nueva, en realidad hemos visto muchos guiños a mundos virtuales en diferentes programas y películas futuristas, en las que el jugador se sumerge por completo en la virtualidad. Tal vez el metaverso suene a algo parecido a los innovadores episodios de The Black Mirror, la famosa serie de ciencia ficción que, por cierto, está a punto de estrenar una nueva temporada en Netflix, en la cual los humanos continúan explorando las aventuras tecnológicas de los distintos multiversos.

Pero no te preocupes, nuestro multiverso no se trata de nada tan dramático como la serie. Lo que sí es cierto, es que ahora este concepto se está adentrando a todos los juegos online, y también está llegando a los casinos. Se espera que esto traiga muchos cambios positivos para la industria, haciendo que el casino online no solo ofrezca los divertidos juegos de azar como las clásicas slots, el blackjack y las cartas, sino que brinden una experiencia mucho más inmersiva y realista a los jugadores, como si estuvieran jugados directamente en el casino desde sus casas.

Pero ¿qué es el metaverso?

Últimamente, hemos escuchado mucho del concepto del metaverso, especialmente después de que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, le cambiara el nombre a su compañía por Meta y se autoproclamara el precursor de los mundos digitales. Pero la realidad es que siguen existiendo muchas dudas alrededor de este tema y su definición.

El metaverso es un mundo virtual al que se puede acceder desde prácticamente cualquier hardware, y en el cual puedes hacer lo mismo que en el mundo real, como asistir a conciertos, reuniones o incluso caminar en centros comerciales. Se trata de la próxima generación del Internet, la Web 3.0., que permitirá a los sitios web tener una interacción mucho más humana, inteligente y conectada.

Ventajas del metaverso en los casinos online

Experiencia física inmersiva: los jugadores podrán controlar a sus avatares son su propio cuerpo, dando una sensación mucho más realista. También podrán explorar el casino como si estuvieran en él, ya que el metaverso imita el mundo físico.

Mejor interacción humana: en el metaverso, así como en la vida real, podrás apreciar mucho mejor las expresiones fáciles de tus oponentes. Este es un punto clave para todos los jugadores de casinos, especialmente para los fanáticos del póker.

Mucho más amplio que la realidad virtual: la principal diferencia entre estos términos es que el metaverso es mucho más extenso que la realidad virtual. Se trata de un mundo virtual abierto que brinda un mejor acceso a los espacios virtuales, en cambio, la realidad virtual es más limitada, con un entorno digital específico y con funcionalidades más restrictivas.

Apenas nos encontramos en las primeras etapas del metaverso y el desarrollo de sus características, pero este mundo digital promete ofrecer experiencias interactivas nunca vistas que lleven a los juegos de casino al siguiente nivel.