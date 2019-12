Muchas compañías han tratado de convertirse en el "Netflix de podcasts", pero hasta ahora, nadie ha ganado. Edison Research recientemente realizó un estudio y descubrió que solo el 32 % de los estadounidenses ha escuchado un podcast en el último mes, mientras que el 74 % tiene una suscripción de vídeo.

¿A qué se debe esta brecha? El mismo estudio asegura que no es por falta de contenido: del 68 % de las personas que no han escuchado un podcast en el último mes, el 65% dijo que hay tantos podcasts que no saben por dónde empezar.

Mientras lee esta nota es probable que hayan más de 800.000 podcasts disponibles en Apple Podcasts. Compare eso 5.579 películas / programas de televisión en Netflix.

Una de las principales claves del éxito de Netflix es su motor de personalización. De hecho, Netflix cree que vale más de $ 1 mil millones de dólares por año y ha estudiado a cada uno de sus suscriptores. Descubrió que para mantenerlos pagando, tiene alrededor de 90 segundos para tener el contenido correcto frente a ellos o arriesgarse a perderlos.

Hasta la fecha, ningún motor de personalización para podcasting lo ha logrado, pero hay una opción que se acerca: HeadlinerFlix.com. Está construido utilizando una combinación de tecnología Headliner Video y la interfaz de usuario de Netflix.

Headliner es una herramienta simple que permite a los podcasters y productores de audio tomar fragmentos cortos de audio y agregar los elementos que los preparan para las redes sociales, como subtítulos, animaciones, imágenes, videos, etc. Piense en trailers de películas cortas para los podcasts... es como funciona HealinerFlix.

"Creemos que estos cortos de vídeo son el primer paso para desbloquear el descubrimiento de podcasts, y pensamos que sería divertido combinar nuestra tecnología con la interfaz de Netflix para mostrar qué tipo de experiencias son posibles cuando tomas clips cortos de podcasts y los potencias vídeo", explica su blog.