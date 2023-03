¿Recuerdas a ChatGPT, ese chatbot que era increíblemente bueno respondiendo preguntas y siguiendo instrucciones? Pues prepárate porque ChatGPT-4 acaba de salir y es mejor que nunca. Tanto que hasta podrías preguntarte si algo de este texto lo habrá escrito la inteligencia artificial (IA).

OpenAI lanza GPT4, chatbot más potente impulsado por Inteligencia Artificial

La compañía OpenAI, fundada por Elon Musk, ha dado un gran paso hacia el futuro de la inteligencia artificial con el lanzamiento de GPT-4, una actualización de su exitoso modelo anterior, ChatGPT. Esta nueva versión, presentada el pasado martes 14 de marzo del 2023, ofrece una mayor capacidad de razonamiento y puede analizar imágenes, lo que la convierte en una herramienta aún más potente y versátil.

Con una capacidad de aprendizaje automático hasta 500 veces mayor que la actual IA, ChatGPT 4 tiene hasta 1 billón de parámetros, lo que significa que es capaz de llevar a cabo una mayor cantidad de tareas de procesamiento del lenguaje natural, y ofrecer una respuesta más precisa.

Según Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI, GPT-4 supera a ChatGPT en sus capacidades avanzadas de razonamiento, y puede procesar preguntas y órdenes de manera más eficiente. Además, puede generar respuestas más largas, de hasta 25.000 palabras, ocho veces más que la primera versión de ChatGPT.

GPT-4 está disponible mediante una suscripción mensual a ChatGPT Plus por $ 20 dólares.



Entre las novedades de GPT-4 se encuentra su capacidad de describir, analizar y entender imágenes gracias a "Be My Eyes". Por ejemplo, Brockman le preguntó por qué era gracioso un dibujo de una sonriente ardilla sacando fotos, y el chatbot le contestó de manera muy acertada: "La imagen es graciosa porque muestra a una ardilla sosteniendo una cámara y fotografiando a una nuez como si fuera un fotógrafo profesional. Es una situación graciosa porque las ardillas generalmente comen nueces y no esperamos que usen una cámara o actúen como humanos".

¿QUÉ PUEDE HACER CHATGPT-4?

GPT-4, al igual que su predecesor, es un tipo de inteligencia artificial generativa que utiliza algoritmos y texto predictivo para crear contenido nuevo basado en las instrucciones que se le den. Las funciones más demandadas del robot hasta ahora incluyen la composición de canciones, poemas, textos publicitarios, codificación de software y hasta ayuda con las tareas escolares.

Pero ahora su capacidad va más allá de eso. A diferencia de su predecesor, los usuarios ahora pueden interactuar con el chatbot a través de imágenes. Esta IA puede leer la información escrita a mano en un papel y crear todo lo que ahí se le haya pedido que haga, como una receta para comida, una página web completa o programar un Tetris en HTML y Javascript en menos de 30 segundos.

I think ChatGPT-4 is a game changer !



I just made a tiny tetris game 🤯 pic.twitter.com/BYqKtbB4zk — Zoish · 👩‍🚀 Notion Icon  (@heyzoish) March 15, 2023

En menos de 24 horas, los usuarios que han puesto a prueba las habilidades de GPT-4 han quedado impresionados por todo lo que puede hacer.

Esta inteligencia artificial también puede ser utilizada para estrategias de contenidos SEO específicos, crear prompts para Midjourney y Stable Diffusion, e incluso ayudar a los escritores a superar el bloqueo creativo al actuar como un "beta reader" o editor que siempre está a su lado.

CREA TUS PROPIOS PROMPTS, LA HERRAMIENTA DEL FUTURO

¿Te imaginas poder generar contenido para un blog, una historia, un poema o cualquier otra cosa, simplemente escribiendo unas cuantas palabras? Pues con la última versión de la inteligencia artificial GPT-4, esto es posible gracias a los "prompts".

Un prompt es una simple oración o fragmento de texto que se le da como entrada a la IA para que genere contenido adicional. Es como si estuvieras dándole una semilla a una planta y esperando que crezca. Con GPT-4, estos prompts pueden ser mucho más complejos y específicos que en versiones anteriores.

Los prompts son una forma muy útil de interactuar con los modelos de IA, ya que permiten a los usuarios controlar el tipo de contenido que se genera

Incluso puedes utilizar prompts para crear contenido más específico, como anuncios publicitarios, guiones de cine o televisión, y mucho más. Solo necesitas ser creativo y tener una idea clara de lo que quieres lograr.

Le preguntamos a la IA sobre ejemplos simples de prompts que puedan ser útiles en otras IA, y esto fue lo que respondió: